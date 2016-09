Oko za oko. Se spamery se nejlépe vypořádá robot

Do boje se spamem vyrazil Weinreich už na začátku loňského roku. Otravné e-maily jej rozčilovaly natolik, že mu nestačilo je pouze přesouvat do složky pro spam nebo je mazat. Podle svých slov se chtěl pomstít a zároveň pobavit. Vymyslel tak program Spam Looper, který prostřednictvím automaticky generovaných odpovědí dostane konverzaci se spamerem do smyčky.

„Zjistil jsem, že když dokážu plýtvat jejich časem, budou mít míň času na zdokonalení svých technik,“ přibližuje Weinreich svou strategii. Nevyžádanou poštu tak začal okamžitě přeposílat na Spam Looper, který smazal veškeré zmínky o původním adresátovi a začal úplně novou konverzaci pod jménem John Turing (podle Turingova testu, který prověřuje, zda se systém umělé inteligence chová inteligentně).

Pro účely programu vymyslel autor několik jednoduchých reakcí: Velice zajímavé… Nabízíte to zdarma? Jaké jsou ceny? nebo To zní jako skvělá příležitost! Můžete mi o tom říct více? Fungovaly až překvapivě dobře a spameři se chytili do pasti.

Některé konverzace se natáhly až na 41 dnů. V jiném případě bylo vyměněno 24 e-mailových zpráv. Majitelům podvodných účtů, kteří za poplatek nabízeli nejrůznější služby či rovnou žádali peníze v těžké životní situaci, často trvalo velmi dlouho, než pochopili, že mluví s robotem. Většinou je neodradila ani stále dokola se opakující otázka či náhodné, na konec zprávy umísťované „hipsterské“ výrazy, jak je popsal sám autor. Robot dokonce několikrát dokázal vyjednat slevu.

Weinreich brzy vypozoroval, že schránku Spam Looperu už nemusí sám „krmit“, protože si ji zásluhou četných konverzací vyhlédli další spameři. „Bylo to až zázračné. Připomínalo mi to hydru. Čím více lidem Spam Looper odpověděl, tím více spamerů přilákal,“ popisuje.

Po čase přestalo Weinreicha bavit vymýšlet pro svůj program další kód. Dal jej proto k dispozici veřejnosti, aby si každý mohl vyrobit vlastní verzi Spam Looperu.

