Nejlépe se nakupuje v Ostravě a ve Znojmě

Sedmnáct prodejen po celé republice může od minulého týdne používat novou značku Diamantová liga kvality. Zbrusu nové ocenění, které uděluje Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR společně s ministerstvem průmyslu, pomůže zákazníkům najít obchody s nejkvalitnějšími službami a zbožím.

„Potvrdilo se, že v České republice máme řadu prodejen, které splňují vysoké standardy kladené na kvalitu poskytovaných služeb, šíři sortimentu a vstřícnost zaměstnanců vůči zákazníkům. Jednotlivá ocenění by měla prodejny motivovat, aby se trvale zlepšovaly. Současně je odlišují od konkurence a jsou znamením pro zákazníky, že právě tady jdou jejich přáním naproti,“ popisuje Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Sedmnáct nejlepších

Diamantová liga kvality ve svém letošním premiérovém ročníku hodnotila maloobchodní prodejny s převahou sortimentu potravin. Obchodní řetězce Albert, Globus, Lidl a Tesco do soutěže přihlásily svých nejlepších 19 prodejen. Ocenění Vítěz Diamantové ligy kvality a právo používat po dva následující roky tuto novou značku si odneslo 17 z nich. Není to ale zadarmo. Musí se připravit na nečekané i utajené kontroly, jež budou dohlížet na to, jestli prodejny drží nastavenou laťku. Šest z nich navíc získalo Zvláštní cenu prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Na pomyslný nejvyšší stupínek pak vystoupaly prodejny Globusu v Ostravě (z 200 možných bodů získal 198) a Albertu ve Znojmě (195 bodů), které paralelně obdržely Cenu za vynikající kvalitu České společnosti pro jakost.

Zástupci obou obchodů dorazili v úterý 14. listopadu spolu s dalšími finalisty do pražské La Fabriky, kde proběhlo slavnostní předávání ocenění. Večerem provázeli herečka Anna Fialová a zpěvák Adam Mišík, na pódium se vedle nich postavili i bavič Miloš Knor, ministr financí Andrej Babiš, náměstkyně ministra průmyslu Lenka Kovačovská a náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Účelem soutěže Diamantová liga kvality není vybrat jedinou vítěznou prodejnu, ale ocenit, dekorovat a následně upozornit na všechny prodejny, které splní podmínky pro získání ocenění,“ prohlásila Marta Nováková.

Neznámý zákazník

A jak vůbec může prodejna dosáhnout na novou známku kvality? „Prodejny byly důkladně hodnoceny na základě celé škály parametrů, ať už šlo o legislativní pravidla, hygienické podmínky nebo kulturu prodeje,“ odpovídá Pavel Mikoška, viceprezident Svazu obchodního a cestovního ruchu ČR.

„Všichni soutěžící drželi skutečně vysoký standard. Je potěšující, že hodnocené prodejny se vydaly směrem rozšiřování nabídky doplňkových služeb, ať už jde o pokrytí wi-fi, dětský koutek, nebo vlastní pekárnu či řeznictví. Zvýšená pozornost je věnována matkám s dětmi nebo starým lidem. Zaregistrovali jsme také zlepšující se spolupráci s lokálními dodavateli i to, že ve své nabídce myslí rovněž na zákazníky se zvláštními požadavky na výživu,“ dodává Mikoška.

Hodnocení bylo založeno na systému takzvaného „neznámého zákazníka“, kdy kontrolní nákup a obhlídku obchodu provedl speciálně vyškolený člověk. Po něm následoval neohlášený audit dvou nezávislých hodnotitelů zaměřený na dodržování legislativních pravidel, hygienu prodeje potravin a úrovně vlastních firemních pravidel práce s potravinami.

Součástí přihlášky byl také sebehodnotící dotazník. V něm každá prodejna mimo jiné uvedla hlavní důvody, proč se liší od konkurence.

V budoucnu se Diamantová liga kvality rozšíří a zaměří se na celou maloobchodní síť včetně obchodů s elektronikou, obuví či kosmetikou.

Žebříček nejlepších prodejen (maximální možný zisk 200 bodů)

Cena za vynikající kvalitu České společnosti pro jakost (zisk 195 a více bodů):

Albert Znojmo, Vídeňská ulice

Globus Ostrava-Plesná, Opavská ulice Zvláštní cena prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu (zisk 180 a více bodů):

Albert Okříšky, ulice Boženy Němcové

Albert Znojmo, Vídeňská ulice

Globus Ostrava-Plesná, Opavská ulice

Lidl Beroun, Plzeňská ulice

Tesco Roztoky u Prahy, Lidická ulice

Tesco Brandýs nad Labem, Tovární ulice Vítěz Diamantové ligy kvality (zisk více než 150 bodů):

Albert Olomouc, Zikova ulice

Albert Okříšky, ulice Boženy Němcové

Albert Znojmo, Vídeňská ulice

Albert Znojmo, Brněnská ulice

Albert Třešť, Revoluční ulice

Albert Praha 4, Želetavská ulice

Albert Praha 9, ulice Bratří Venclíků

Albert Příbram, Brodská ulice

Albert Děčín, Uhelná ulice

Globus Ostrava-Plesná, Opavská ulice

Globus Praha 5, Sárská ulice

Lidl Příbram, Evropská ulice

Lidl Beroun, Plzeňská ulice

Tesco Brno, Vídeňská ulice

Tesco Roztoky u Prahy, Lidická ulice

Tesco Praha 9, Veselská ulice

Tesco Brandýs nad Labem, Tovární ulice Finalista Diamantové ligy kvality (zisk 125 až 150 bodů):

Albert Jihlava, Hradební ulice

Tesco Expres Bělehradská Praha 2, Vocelova ulice

