Nástupce Enigmy. Amatéři našli nacistický šifrovací stroj

Za druhé světové války nacisté šifrovali své zprávy tzv. Enigmou. Tento známý stroj měl krátce před koncem druhého světového konfliktu připraveného následovníka – šifrovací stroj přezdívaný Hitlerův mlýnek.

Jeden z jeho mála dochovaných kusů letos našli dva amatérští hledači v lese u městečka Aying poblíž Mnichova a odnesli jej do Německého muzea. Šifrovací stroj s typovým označením „41“ podle vyjádření muzea ležel ukrytý v zemi pravděpodobně od konce války.

Nálezci Volker Schranner a Max Schöps dali Hitlerův mlýnek do muzea. Na snímku jsou s kurátorkou Carolou Dahlkeovou

„Hitlerův mlýnek“ na první pohled vypadá jako starý polní psací stroj. Jeho zamýšlená funkce byla ale úplně jiná – v době krátce před koncem druhé světové války měl nahradit šifrovací stroj Enigma. Ve službách gestapa a vojenského velení bylo pouhých 500 těchto strojů.

Vrchní velení Wehrmachtu už začátkem války usoudilo, že Enigma stejně jako další ze strojů zvaný Lorenz nebyly dost bezpečné. Kryptolog Fritz Menzer proto mezi lety 1939 a 1944 vyvinul nové přístroje, mezi nimi i Šifrovací stroj 41 zvaný Hitlerův mlýnek, který šifroval zprávy daleko bezpečněji.

Jeden z jeho mála dochovaných exemplářů objevili hledači s pomocí detektorů kovu. Silný signál zněl slibně, po vykopání bezmála půl metru hluboké jámy ale přišlo nejprve zklamání. Nález totiž amatéři špatně otipovali. „Myslel jsem, že je to polní psací stroj, jaké používali vojáci za II. světové války,“ popsal první pocity Německému muzeu jeden z hledačů Volker Schranner. Až večer druhý z nálezců Max Schöps zjistil, jak ojedinělou věc našli – šifrovací zařízení 41, pro něž se kvůli postranní klice vžila už zmíněná přezdívka.

Stroj, který měl být Hitlerovým mlýnkem nahrazen. Armádní Enigma se třemi rotory byla koncem války už příliš jednoduchá (a její šifra beztak prolomená)

„Tento jedinečný kus v naší kryptografické sbírce ještě chyběl,“ vítá odevzdaný nález kurátorka Carola Dahlkeová. Sbírku Německé muzeum dostalo darem teprve před několika měsíci a její součástí je i jedna Enigma. Šance, že ji doplní i Hitlerův mlýnek, byly mizivé. „Ke konci druhé světové války musely být na nařízení Wehrmachtu zničeny veškeré německé šifrovací stroje. To, že se ještě vyskytnou relativně zachovalé exempláře, je pro nás – v dnešní době – obrovské štěstí,“ komentuje nález na videu Bavorského rozhlasu Dahlkeová.

Nálezci Hitlerova mlýnku: Nejdřív jsme si mysleli, že jsme našli psací stroj

Zahraniční zájemci na černém trhu skladníkovi Schrannerovi a tesaři Schöpsovi nabízeli daleko víc, než kolik mohli doufat, že od státu dostanou jako nálezné. Zrezivělý vzácný stroj ale přesto odevzdali. „Chceme, aby to zůstalo v Německu. Ten stroj patří do veřejně přístupné sbírky, ne do soukromé. Aby ho viděli všichni – nás dva nevyjímaje,“ vysvětlil rozhodnutí Schöps.

Restaurátoři stroj vyčistí a zakonzervují, aby dál nerezivěl, renovovat ho ale nebudou. Zájemci jej kvůli rekonstrukci muzea přesto uvidí nejdříve za dva roky.

