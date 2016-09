Magazín Rolling Stone míří do Asie. S expanzí pomůže miliardářský synek

„Je to velký okamžik,“ sdělil agentuře Bloomberg Gus Wenner, který v časopisu odpovídá za digitální sekci. „Nabízí se nám možnost vzít značku Rolling Stone a přivést ji na nové oblasti a trhy,“ dodává syn zakladatele hudebního magazínu Janna Wennera. Historicky prvním investorem zvnějšku s koupí 49procentního podílu za dosud nezveřejněnou částku je singapurská BandLab technologies.

Tu vlastní osmadvacetiletý Kuok Meng Ru, syn jednoho z nejbohatších asijských miliardářů Kuka Khoona Honga, který zbohatl na palmových olejích. BandLab provozuje sociální síť s cloudovou platformou pro hudebníky a jejich fanoušky.

Meng chystá impérium

„Zaměřujeme se na zákazníky a inovativní obchodní model,“ uvedl k věci Meng. „Naším cílem je stát se globální firmou,“ dodává. Koupě podílu v Rolling Stone není jeho první investicí. Do portfolia společnosti, která je zčásti financována z prostředků jeho otce (za ně ji koneckonců i zakládal), již patří Swee Lee singapurský producent hudebních nástrojů, hudební aplikace CompoSR nebo designérské studio Mono Creators ze San Francisca.

„Sdílíme stejnou vizi, jsme zhruba stejného věku. To znamená hodně,“ uvedl Gus Wenner. Dosáhnout dohody oběma stranám i tak podle agentury Bloomberg trvalo patnáct měsíců. Na jejím začátku byla Wennerova a Mengova společná náklonnost k blues a Bobu Dylanovi, na konci pak prodej podílu a plánované vytvoření pobočky Rolling Stone International v Singapuru.

Specifická Asie

Tu by měl řídit právě Meng a skrze ni i usměrňovat další expanzi časopisu na asijské trhy, kde se značka dosud netěší stejné prestiži jako na Západě. „Záleží přitom hodně na tom, jak se Mengovi v jeho nové roli podaří zacílit specifika čínské, japonské a korejské scény,“ píše Bloomberg.

Do redakčních záležitostí údajně BandLab zasahovat nehodlá. Na starost by měl mít výhradně mezinárodní aktivity časopisu, jeho zapojení do pořádání živých akcí (koncertů) a propagaci či objevování nových oblastí a trhů. Jinými slovy by měl prorazit tam, kde to Rolling Stone podle Wennera již zkoušel, ale bez výraznějších výsledků.

Wenner starší zakládal časopis Rolling Stone v roce 1967 v San Franciscu. Největšímu úspěchu se těšil v sedmdesátých a osmdesátých letech. S nástupem online médií na přelomu tisíciletí však začal (podobně jako většina ostatních tištěných periodik) ztrácet čtenáře a zisky z reklamy. I tak uvádí, že má v současnosti na celém světě kolem 65 milionů čtenářů a téměř osmnáct milionů fanoušků na sociálních sítích. Globálně je k dostání 12 jazykových edic časopisu. V první polovině letošního roku pak počet návštěvníků jeho online varianty meziročně narostl o čtyřicet procent.

