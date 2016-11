Legendární Excalibur se vrací. Nový herní web je jako žádný jiný

Nový Excalibur.cz vychází z původního webu WoT.cz věnovaného hře World of Tanks. WoT je stále klíčovou součástí magazínu, budou pro něj i nadále vycházet články, návody a tipy, ale hráči na Excaliburu najdou podobný obsah i pro další známé tituly. Vedle World of Tanks tam najdete informace o League of Legends, Dota 2, Overwatch, World of Warcraft nebo Heroes of the Storm. Do budoucna se magazín rozroste ještě o Destiny, Armored Warfare, World of Warships, Call of Duty, či Counter Strike: Global Offensive.

Excalibur nese podtitul Hráči hráčům. „Veškeré novinky jsou psané vámi – hráči, zapálenými do online her, nadšenými podělit se s vámi o nové informace, videa, tipy, recenze a mnoho dalšího. Naším záměrem je komunitu hráčů online her dostat na jedno místo, kde naleznou všechny informace a novinky, podporovat ji a nadále rozšiřovat. I proto věříme, že bude herní magazín Excalibur.cz místo, na které se budete rádi vracet,“ sdělují tvůrci v oficiálním oznámení.

Excalibur.cz patří do skupiny online magazínů vydavatelství Mladá Fronta.