Jídlo faraonů. Superpotravina tygří ořechy dobývá Evropu

Tygří ořechy jsou ideální ingrediencí například do nápojů, protože neobsahují živočišné bílkoviny, nebo díky absenci lepku do pečení. Jsou tak vhodnou potravinou pro alergiky. Pocházejí z rostliny šáchor jedlý (španělsky chufa), která se používala tři tisíce let před naším letopočtem v Egyptě, kde si ji velmi cenili. Tygří ořechy byly nalezeny také v hrobkách egyptských faraonů.

Do Evropy se dostala s Araby při jejich tažení na Pyrenejský poloostrov, kde se zejména v oblasti okolo Valencie pěstuje dodnes. Podzemní hlízky chutí připomínají mandle nebo ořechy s kokosovou příchutí. Obsahují 45 procent sacharidů a 30 procent tuků, zejména kyselinu olejovou. Obsahují i další látky jako vitamin H, vitamin E, hořčík, vápník a draslík.

Po Evropě chce tygří ořechy rozšířit dánská firma Nordic Chufa, jež je prodává také rozemleté a dělá z nich mouku, případně rostlinné mléko.

Popularita rostlinného mléka stoupá:

Nordic Chufa tygří ořechy kupuje od velkoobchodníků ve Španělsku, kteří je dovážejí rovněž z afrických zemí, jako je Burkina Faso a Niger. Jsou certifikovány jako biopotraviny a mají dostat licenci fairtrade, uvedla pro server FoodNavigator spoluzakladatelka firmy Lis Christiansenová.

Výrobky z této plodiny jsou stále populárnější nejen v Dánsku, firma expanduje se svými produkty do Švédka a Norska. Christiansenová doufá, že se z tygřích ořechů stane „mainstreamová“ potravina.

Svést se na popularitě veganské stravy

„Snažíme se produkty vyvíjet tak, aby využívaly mouku z chufy, aby každý viděl, jak se (nová) potravina může využívat,“ dodala. Proto firma dodává mouku dalším výrobcům, kteří z ní pečou například sušenky.

Manažerka sází na popularitu jídel, která neobsahují lepek a jsou pouze rostlinného původu, takže vyhovují i veganské stravě.

„Máme spoustu nápadů, jak se dá chufa využívat při výrobě dalších potravin,“ je přesvědčena o úspěchu superpotraviny dánská manažerka. Kromě nápojů se může využívat do pečiva a pomazánek.

Tygří ořechy a výrobky z nich se prodávají v dánském řetězci supermarketů Menu. Kilo sušených ořechů vyjde na 100 dánských korun (350 korun). V Německu jsou v nabídce řetězce DM a řetězců s bio-potravinami.

V Česku se dá v internetových obchodech sehnat 100 gramů sušených ořechů za 45 korun.

