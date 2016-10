Jak zotavit džihádistu? Švédské město nabízí práci, řidičák a ubytování zdarma

Podle údajů organizace International Centre for Counter Terrorism odešly do dubna tohoto roku do Sýrie či Iráku se záměrem připojit se k silám Islámského státu či dalších povstaleckých skupin alespoň tři stovky švédských občanů. Do října se pak podle informací švédských médií do země vrátilo 140 z nich.

Švédská města nyní zvažují, jak těmto jednotlivcům při jejich opětovné integraci do společnosti pomoci a přimět je, aby upustili od případných teroristických činů.

Řešením by podle rady města Lund mělo být zavedení materiálních pobídek, které by reintegraci v očích bývalých džihádistů učinily dostatečně atraktivní. Mezi benefity, které město zvažuje, patří zprostředkování ubytování, získání řidičského průkazu zdarma a podpora při hledání zaměstnání.

Podle městské koordinátorky pro oblast násilného extremismu Anny Sjostrandové, která s nápadem přišla, by se městské autority s teroristickými navrátilci měly vypořádat stejně jako při integraci jakýchkoliv jiných zločinců. „Nejdříve jsme byli z této situace zděšeni,“ sdělila Sjostrandová médiím. „Velmi rychle jsme ale přišli na to, že bychom s dezertéry Islámského státu měli zacházet stejně, jako to děláme s těmi, kteří odcházejí z běžných zločineckých gangů,“ dodala. „Nemůžeme jednoduše říct, že jen proto, že se rozhodnete špatně, nemáte právo vrátit se a znovu žít v naší společnosti,“ uvedla pro švédský rozhlas.

Řešení, které navrhuje, se opírá o aktuální studii švédského psychologa a kriminologa Christoffera Carlssona. Autor v ní tvrdí, že pokud se člověk snaží vymanit z extremistického prostředí, potřebuje k úspěchu velice často podporu.

„Je to jednoduchá společenská, ekonomická a materiální otázka. Abyste se na trhu práce úspěšně integrovali, potřebuje řidičský průkaz, nesmíte mít dluhy a musíte mít střechu nad hlavou,“ tvrdí Carlsson. „Když lidé něco opouštějí, chtějí získat něco nového. Když k tomu ale nemají zdroje, může to pro ně být obtížné,“ dodává. Jednotlivců neúspěšných při opětovné integraci je podle Carlssona dost. V takových případech pak hrozí, že se do prostředí, které původně chtěli opustit, vrátí.

Podle některých hlasů již podobnou myšlenku zvažují i některá jiná švédská města jako Malmö, Borlänge a Örebro. Veřejnost na sociálních sítích však reaguje velmi ostře. „Lund chce pomáhat teroristům s ubytováním, řidičákem a získáním práce. Zapomíná ale na jejich oběti,“ napsal nejmenovaný uživatel na diskuzní síti Twitter. „Násilníci, vrazi dětí a teroristé. Ano mělo by se k nim opravdu přistupovat rovnocenně,“ dodává ironicky další. Někteří z nich pak Sjostrandovou vyzývají k rezignaci. „Měla byste jim říci: rozhodli jste se a už nikdy se nevracejte,“ doporučuje Sjostrandové řešení další z nich.