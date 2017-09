Hra o trůny i o klima: Seriálová hvězda zachraňuje svět

Herec Nikolaj Coster-Waldau chce v rámci své nové role ambasadora dobré vůle Organizace spojených národů propagovat ochranu klimatu nebo boj proti chudobě.

Zejména hovoří o globálních změnách klimatu. Zúčastnil se také Social Good Summitu, který pořádá server Mashable. Na důležitost zachování současné planety si často vzpomene i během natáčení seriálu Hra o trůny.

Má být příběh alegorií na současný boj lidstva se změnami klimatu? „Nevím, zda George R. R. Martin na to myslel, když před dvaceti lety začal román psát. Ale je zcela jasné, že čelíme většímu ohrožení než (lidé v příběhu) s bílými chodci,“ tvrdí herec.

Další knihu Píseň ledu a ohně píše robot:

Sám vidí zničující změny klimatu na Grónsku, ze kterého pochází jeho manželka. „Byla se tam podívat před pár lety v únoru. Volala mi a plakala. Říkala, že na oceánu není žádný led. Samozřejmě, že se jedná o změnu životního stylu pro místní obyvatele,“ vysvětil pro Mashable Coster-Waldau.

Obavy panují podle něj také v souvislosti s oznámením amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy nebudou podporovat pařížskou dohodu o ochraně klimatu. „Pokud se nebudeme zabývat změnami klimatu, veškeré naděje budou pryč,“ míní.

Proto hodlá v rámci aktivit OSN bojovat za to, aby se o změnách klimatu co nejvíce hovořilo. „Je na každém z nás, jaké bude mít naše chování dopad na planetu,“ zdůraznil. Může to začít úspornými žárovkami u každého v domácnosti. „Když to udělá deset milionů lidí, bude to mít dopad.“

Vědci si nevymýšlejí

Coster-Waldau odmítá, že si varování o oteplování planety ve spojitosti s lidskou činností vědci vymýšlejí, aby strašili ostatní. „Proč by lhali, kdo by na tom měl zájem,“ ptá se. Lidé by podle něj měli tlačit na své vlády, aby v boji proti klimatickým změnám něco konkrétního dělaly.

V poslední době vyvolalo zájem médií vyjádření Richarda Millara z univerzity v Oxfordu, podle kterého má lidstvo stále čas na to, aby dosáhlo svého cíle, že se do konce století nezvýší teplota Země o více než 1,5 stupně Celsia. Neznamená to však, že k oteplování lidská činnost nepřispívá. „Máme o něco více času, než se dříve myslelo,“ napsal pro server Carbon Brief.

„Titulky v novinách překrucovaly, co jsem napsal. Samotné články nebyly tak špatné,“ řekl Millar pro britský Independent.

Millar tvrdí, že k oteplení planety o 1,5 stupně Celsia přispívá lidská činnost devíti desetinami stupně. Pokud by emise skleníkových plynů zůstaly na současné úrovni, má lidstvo dalších dvacet let na to, aby se změnami klimatu něco udělalo.

Což je optimističtější varianta, než někteří vědci dosud uváděli. Stále je ale lepší, aby ke snižování emisí zejména CO2 docházelo už nyní, vysvětlil britský vědec. I když se mohou různé modely změn klimatu lišit, jsou užitečné pro to, aby lidé pochopili, k čemu mohou fyzikální změny v atmosféře vést.

Související články: