Houbařská sezóna teprve začíná!

Nikoliv, nespletli jsme se! Mluvíme ovšem o královi hub. A opět nikoliv, není to hřib královský. Je to houba známá v latině jako tuber. V češtině lanýž. Královský pokrm to opravdu je, jak vám dosvědčí třeba Ital Luciano Savini. Jeho pes Rocco ho při venčení učinil milionářem.