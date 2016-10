Deset minut za šest milionů. První JetPack půjde už brzy do prodeje

Model JB-9 zvládl úspěšný zatěžkávací test poblíž Monaka. Testovacím pilotem byl sám výkonný ředitel JetPack Aviation David Mayman, který už podobným způsobem loni obletěl Sochu svobody u New Yorku. Už nyní ale společnost pracuje na novém modelu JB-10, který má být skutečně přelomový: jako první půjde do prodeje.

Nový přístroj, pro který se plánuje komerční použití, by měl vydržet ve vzduchu přibližně deset minut a v jeho možnostech prý bude vyvinutí rychlosti až 160 km/h. Nepůjde však o hračku pro masy. Cena jednoho raketového batohu se bude pohybovat kolem čtvrt milionu dolarů.

JetPack Aviation pracuje na systému osobního raketového pohonu už deset let a pro další vývoj hledá investory přes crowdfoundingovou kampaň, ve které vyčíslila hodnotu společnosti na více než 50 milionů dolarů. Pro další modely plánuje zapracovat na kontrole spotřeby paliva, větší výdrži baterie a do tří let i na přechodu od leteckého paliva na elektřinu.

Kalifornská firma se pyšní tím, že vyrábí jediný pravý jetpack na světě. Jeho hlavní využití vidí kromě osobní přepravy například i v záchranářských pracích, evakuaci či pro vojenské potřeby. Ve skutečnosti však konkurenci má. Jedná se například o firmu Jetpack International, která letos provedla úspěšný test v irském Dublinu, nebo o Martin Jetpack. Novozélandská společnost plánuje své produkty, které mohou mimo jiné nahradit třeba golfové vozíky, nabízet už příští rok.

