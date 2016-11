Co když prohraje? Trumpovi příznivci budou chtít zavírat novináře

Alespoň tak to jako reálný scénář naznačují výsledky aktuálního šetření britského filantropa, byznysmena a bývalého místopředsedy konzervativní strany lorda Michaela Ashcrofta. Ten oslovil metodou online šetření v USA téměř třicet tisíc dospělých voličů v období mezi 13. a 31. říjnem, tedy v době, kdy se mediálním prostorem začínaly šířit ozvěny Trumpovi připsaných sexuálních skandálů a „machistických“ výroků.

Podle výstupů Ashcroftova výzkumu bude média z volebního neúspěchu republikánského kandidáta vinit více než polovina (54 procent) jeho příznivců. Pětadvacet procent všech oslovených voličů republikánů pak tvrdí, že na Trumpově prohře má podíl „systematická snaha establishmentu výsledek voleb zmanipulovat“.

U příznivců Clintonové je překvapivě situace zcela opačná. Necelá polovina z nich (49 procent) se totiž domnívá, že i když Hillary ve volbách neuspěje, její soupeř vyhrál čistě a férově. Víru ve férové a čisté volby však sdílí jen jedenadvacet procent oslovených republikánů. Mezi republikány dokonce prorostla ostrá „žalářnická“ rétorika Trumpovy kampaně (realitní magnát v prezidentské debatě řekl, že pokud volby vyhraje, zavře Hillary Clintonovou do vězení). S tím, že by novináři, kteří „záměrně proti Trumpovi psali lživé články“ měli čelit trestnímu stíhání, souhlasí 54 procent republikánů. U demokratů je to přitom pouze 32 procent oslovených.

Americká média i známé osobnosti populární kultury vedly proti Trumpovi kampaň, která se v posledních měsících začala přiostřovat. Po zveřejnění Trumpových výroků na adresu žen z dřívějška i údajných sexuálních útoků miliardář otevřeně obvinil americká média ze zaujatosti.

Poukazoval zároveň na propojenost některých mediálních domů a miliardářů napojených na nadaci manželů Clintonových (například mexický magnát Carlos Slim a magazín Times). Některá média jako Washington Post pak vyjádřila podporu Clintonové zcela otevřeně. Na Trumpově straně je pak podle nedávných spekulací zase bulvární deník National Enquirer, který má podle listu Wall Street Journal krýt jeho aféru s bývalou playmate Karen McDougalovou.

Co ještě vyplynulo z ankety Lorda Ashcrofta? 28 procent republikánů a 48 procent demokratů si myslí, že je feminismus jednoznačně prospěšný.



S pozitivním přínosem zelené politiky souhlasí 35 procent republikánů a 60 procent demokratů.



O prospěšnosti fenoménu globalizace je přesvědčeno 23 procent republikánů a 44 procent demokratů.



18 procent republikánů a 43 procent demokratů vidí v imigraci pozitiva.



41 procent republikánů a 77 procent demokratů uznává existenci klimatických změn a věří, že na jejich existenci má hlavní podíl člověk a spalování fosilních paliv.



Existenci změn klimatu odmítá 13 procent republikánů a 5 procent demokratů.

