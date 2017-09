Člověk převlečený za sedadlo? Ano, i to je při vývoji autonomních vozů potřeba

Testování autonomních vozů v reálném provozu dnes není nic neobvyklého, vždy ovšem musí v autě někdo sedět, aby v případě nečekané události zasáhl do řízení. Co ale dělat ve chvíli, kdy chcete zjistit, jak přesně budou lidé reagovat na autonomní vůz, který se pohybuje bez řidiče? Je to jednoduché, testovací řidič se musí doslova obléknout do sedadla.