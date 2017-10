Cizinče, zaplať! Jak zareagovat, když přijde pokuta ze zahraničí

Většina států převedla odpovědnost za přestupek na majitele auta, v Německu však stále platí úprava, kdy úřad musí najít skutečného viníka. Výzva k zaplacení pokuty sice i v tomto případě směřuje na majitele auta (a nabízí možnost, že po zaplacení je případ uzavřen), zároveň je však vyzván, aby do přiloženého formuláře vyplnil jméno skutečného řidiče – i proto chodí z Německa pokuty s detailem obličeje. Majitel je zároveň poučen, že smí výpověď ve věci odmítnout v případě, že by tím poškodil sebe nebo osobu sobě blízkou. Nabízí se mu také možnost s přestupkem nesouhlasit, důvody však musí uvést v němčině. Taková úprava je tedy poměrně liberální a nestaví majitele automaticky do pozice viníka.