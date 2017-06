Část ajťáků v Indii "leštilo lavičku". Tento fenomén ale mizí

Rezerva IT talentů se v indických firmám opticky zmenšuje. Po mnoho let technologické firmy zaměstnávaly IT odborníky na plný úvazek jen pro případ komplikací. Nyní se fenomén „lavičky“, jak se plonkovým zaměstnancům v Indii říká, začíná vytrácet. Firmy stále více využívají pracovníky na krátkodobé smlouvy a „lavičkáři“ z firem mizí. Zatímco dříve to bylo 8 až 10 procent jejich IT stavu, nyní to je mezi 4 až 5 procenty, uvedl server Quartz.

Na vině je vyšší automatizace procesů a tedy potřeba méně lidí a vyšší požadavky na úspory. „Nejlepší způsob, jak odpovědět na tento indický fenomén, je analogie se sportem. Ve fotbalu nebo kriketu je na hřišti jen 11 hráčů. Dalších 5 až 6 je mimo hru, ale je připraveno, aby se v případě zranění do hry dostali. Tito hráči obyčejně sedí na lavičce,“ vysvětlil Bhavish Parkala, který pracuje pro General Electric na serveru Quora.

Další softwarový inženýr Aman Sharma uvedl, že takovýto náhradníci jen marní svůj čas, stávají se stále línějšími, snižují produktivitu celé firmě a užívají si utrácení peněz.

Jak vypadají teplá místečka v Česku:

Firmy tuto rezervu talentovaných lidí využívaly v případě, že očekávaly zvýšení počtu zakázek nebo náročný nový projekt. „V naší firmě máme malé procento zaměstnanců, kteří sedí na lavičce. Je to plánované období, kdy mají čas, aby se učili nové věci nebo se zaměřili na některé interní iniciativy,“ vysvětlil Richard Lobo, šéf personálního oddělení firmy Infosys, jež poskytuje své služby jiným firmám outsourcingem, například do Spojených států. Ve fiskálním roce 2016 měla firma tržby ve výši 9,5 miliardy dolarů.

Indický fenomén, kdy Indové upřednostňují jistotu plného úvazku, ale ustupuje novým požadavkům, kdy jsou lidé najímáni na daný projekt. Na druhou stranu pro některé velké hráče na trhu „silná lavička“ znamená, že ji klienti mohou důvěřovat, protože v případě přijetí velké zakázky může na projekt okamžitě nasadit rezervy. Ale nesmí jich mít moc, to se zase podniku nevyplatí a tito zaměstnanci jsou časem demotivovaní.

Šestnáct měsíců lenošení

„Strávil jsem 16 měsíců na lavičce. Ze začátku to bylo, jako že jsem dostal zaplaceno, abych si užíval života. Nějaký čas trvá, než si uvědomíte, že firma, která vás zaměstnává, není zodpovědná za váš profesní růst,“ zavzpomínala na práci náhradnice Indira Raghavanová. Poslední dobou u těchto lidí narůstá strach, že dostanou vyhazov, protože nepracují na konkrétním úkolu.

Indické firmy také zapracovaly na své produktivitě. „Dříve bylo 30 procent lidí na lavičce a 70 pracovalo. Nyní to je 81 procent,“ uvedl Kris Lakshmikanth z personální agentury Head Hunters India.

Šéf firmy Infosys Vishla Sikka, jež je druhá největší IT firma v Indii, loni prohlásil, že postupující automatizace snižuje počet lidí v záloze. „Ačkoliv jsem ve firmě 18 měsíců, stále jsem smysl lavičky ve firmě nepochopil,“ řekl nicméně v roce 2016.

Firma naopak už v roce 2015 vyhlásila iniciativu Zero Bench, jež má náhradníky s plným platem ve firmě vynulovat a najít jim práci na krátkodobé smlouvy. Personalisté míní, že smluvní pracovníci jsou lepší variantou než „lavičkáři“, navíc tento trend pomáhá indickým firmám zamezit masovému propouštění lidí, jež je spojeno s protesty.

„Všechny firmy jsou nyní pod tlakem kvůli nákladům,“ dodal Lakshmikanth. Zaměstnavatelé krátkodobým expertům platí o 20 procent více, než kdyby se jednalo o pracovníky na plný úvazek, ale stále se jim to vyplatí. Trendem mnoha firem je najmout mladé lidi po škole na dobu určitou a pak jim prodloužit smlouvu v případě, že se budou snažit. Samozřejmě v době recese jsou tito lidé první na ráně, když firma začne propouštět.

Dále čtěte: