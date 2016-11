Berlínské DNA v Praze najdete v Černé Labuti

„Svého času jsem v letadle pravidelně potkávala ředitele banky, která stavěla na Václaváku dům se skleněnou kopulí. Nejdůležitějším aspektem pro ně bylo, ať je to nejvyšší budova široko daleko. Ptala jsem se ho, proč na tom tak trvá. Prý proto, že jméno jejich banky tak bude ze všech nejvyšší. Takhle by se to dělat nemělo,“ kroutí hlavou stavitelka Danuše Siering. „Vždycky ke stavbě přistupuji tak, jako kdybych v tom domě měla jednou bydlet nebo pracovat já osobně.“

Vedle tradiční Bílé Labutě se už léta vyjímá progresivní centrum Černá labuť. Danuše jej postavila před 20 lety a nedávno zrekonstruovala. Třešničkou na dortu se stala galerie v 8. patře podle návrhu architektonického studia AI-DESIGN Evy Jiřičné a Petra Vágnera, se kterým spolupracuje už od roku 1996. „Práce paní Jiřičné je sama o sobě umění.

V prostorách Černé Labutě se konají výstavy

Navíc ona je snad jediný architekt, od kterého jsem slyšela větu: Aby to nebylo moc drahé,“ směje se paní Danuše v prostorách multifunkčního prostoru Art & Event Gallery Černá Labuť. V galerii se konají jak výstavy – aktuálně probíhá „Frauenpower v moderním umění“ –, tak nejrůznější firemní, společenské, kulturní či gastronomické akce (nachází se tu i špičkově vybavená kuchyně). Jakmile vyjedete výtahem do posledního, osmého patra, kde se tento designově i obsahově unikátní prostor s terasou nachází, otevře se vám nádherný výhled na Prahu.

Danuše žije v Berlíně. Inspirace hlavním evropským městem umělců je v jejích aktivitách jasně patrná. Generace umělců, hipíku a jiných svobodomyslných duší se do Západního Berlína stahovala již od 50. let minulého století, neboť ten, kdo zde studoval, nemusel na vojnu. Berlín ostatně jako jediné město v Německu dodnes nemá stanovené zavírací hodiny. A tak zajít si brzo ráno na snídani je běžnou praxí, často však sedíte vedle nočních flamendrů v té nejlepší náladě. „Když jsem tam před 30 lety přišla, přátelé mě vzali na dokument o Berlíně, jak vypadalo město v roce 1945. Všechno jenom trosky, nezbyl kámen na kameni. A z nich postavily hlavně ženy rychle nové město, které k architektonickým skvostům mělo daleko.

Po revoluci dostal Berlín obrovskou šanci. Kilometr plochy po celém obvodu Berlínské zdi z východní strany bylo prázdno. Například z Postupimského náměstí se během deseti let stalo největší staveniště na světě. Postavili zde kompletně nové náměstí s moderními budovami v rekordní rychlosti, přestože jednotlivé stavby se zadávaly různým architektům. Ale jejich ,velitelemʻ byl slavný Renzo Piano, který vše bravurně zvládl. Když dnes uvažuji, že projekt a výstavba Černé labutě trvaly dlouhých sedm let, je toto porovnání neskutečné,“ vzpomíná Češka původem z Ostravy.

Danuše Siering žije v Berlíně. Něco z jeho ducha chce přinést i do Prahy

Jako další příklad zajímavého přístupu zmiňuje zámek Berliner Schloss. Dvacet let se diskutovalo, co s ním, protože byl v dezolátním stavu, a navíc se zjistilo, že je palác plný azbestu. Nakonec se rozhodlo, že bude postaven znovu podle původního vzoru. „Funguje to jako plaza, spodní částí bude možné projít ve všech směrech. Uvnitř zámku bude několik muzeí a historických institucí, přímo naproti je Muzejní ostrov, takže v roce 2019 zde vznikne největší komplex muzeí na světě.

Jelikož město nemá tolik peněz, aby vše zaplatilo, fasádu a hrubou stavbu financuje německý stát, ale uvnitř vypsali sbírky pro lidi, firmy a instituce, kteří přispívají na rekonstrukci jednotlivých sálů. 63 milionů eur už je nasbíraných, 42 ještě chybí. Ten, kdo investuje částku od 50 eur, bude mít zmíněno své jméno na cihle, a později si jej může najít pomocí reflektorů s počítačem. Ten, kdo investuje nad 100 000 eur, bude mít zmíněno své jméno na čestné tabuli ve foyer.

A při daru od jednoho milionu eur a více pak po něm bude pojmenován sál. „Je to skvělý nápad, ale představte si, že znám nemálo donátorů, kteří ani nepokládají za nutné, aby tam bylo jejich jméno uvedeno,“ doplňuje berlínská Češka, jež se z Černé labutě snaží vytvořit živý prostor s „komunitním významem“ a něco z berlínského ducha přenést do Prahy.

Jak se vám to daří?

Samozřejmě vždycky chci, ať to dopadne dobře i finančně. Ale v přístupu ke klientům je velký rozdíl mezi – jak já říkám – butikovou firmou, kde má majitel sám vše pod kontrolou, a situací, kdy ve velké firmě vládne tvrdá hierarchie a každý krok schvaluje několik „pater“. Cesta k majiteli je v Černé labuti krátká. Všichni nájemci na mě mají číslo a vše řešíme osobně a nejlépe hned.

V Černé labuti je skladba nájemců docela pestrá…

Mým cílem bylo, aby se stal z Labutě zdravý dům s dobrou energií, aby přitahoval dobré lidi. Máme tu Galerii se špičkovým uměním na střeše, a když k nám jedou hosté nahoru, ráda je vítám slovy „všechny své starosti nechte dole“. V přízemí pak na hosty čeká vskutku domácí cukrářství a největší veganský supermarket v ČR. Veganská restaurace Loving Hut v 1. patře přitahuje každý den stovky lidí, kterým není lhostejné, co jedí. Sídlí zde například i Baletní akademie Adély Pollertové, která byla primabalerinou v Národním divadle a její velkou rolí byla právě Černá labuť v Čajkovského Labutím jezeru. Je to jen náhoda? Snažím se být se všemi v pravidelném kontaktu, ale důležité jsou pro mě i vztahy se sousedy, například s palácem Florentinum, který je hned naproti, sousední Bílou labutí nebo centrem Na Poříčí 17. Proto vznikly i Noviny&Novinky, periodikum, které propojuje obchodníky z ulice Na Poříčí a informuje o tom, co zajímavého se tu děje. A jelikož zájem o Noviny stále roste, začínáme nabízet možnost prezentace i ostatním obchodně-kancelářským objektům v okolí. Černá labuť je součástí této ulice, tohoto města, a nikdo není ostrov sám pro sebe.

V Černé labuti se nekonají jen výstavy, ale i řada dalších akcí…

Každý měsíc se u nás pravidelně koná Ájurvédská snídaně. Jídlo připravuje Gary Wright, který je sice majitelem známého kadeřnického salonu Toni & Guy, ale v mých očích ten nejlepší ájurvédský kuchař. Na Snídani se vždy představí nějaká zajímavá osobnost z oblasti zdravého životního stylu a péče o tělo i ducha. Na příští snídani 5. prosince bude hostem nejznámější český holistický lékař Dr. David Frej. A protože ohlasy jsou velmi pozitivní, připravujeme na příští červen První ájurvédské fórum v Černé labuti.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?

Velmi se těším na výstavu UNKNOWN 28. listopadu. Jmenuje se Neznámý, protože jméno umělce představíme až v den vernisáže promítnutím filmu o něm. A v Novinách&Novinkách ten den o něm vyjde článek, který čtenáře určitě velmi překvapí. S tímto umělcem připravujeme jeden unikátní projekt. Navrhl a připravil Skicář pro děti a dospělé. Jak tedy napovídá název, jde o omalovánky pro celou rodinu. Našli jsme sponzory pro produkci, a tak výtěžek z prodeje půjde na charitu Pink Crocodile, která pečuje o děti s těžkým kombinovaným postižením. Jestli se toto vše povede, bude to pro mě ten nejkrásnější vánoční dárek.