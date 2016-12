Americká mládež v pasti. Nevydělá si více než rodiče

Mladí Američané jsou pesimističtí, pokud jde o vlastní vyhlídky. Loňský průzkum Harvardovy univerzity mezi studenty ve věku 19-28 let ukázal, že téměř polovina z nich (48 procent) považuje americký sen za „mrtvý“. Nedůvěra panuje dokonce i mezi boháči, u kterých by se to čekalo nejméně. Jejich skepse má však opodstatnění. Možnost posouvat se po pomyslném příjmovém žebříku směrem vzhůru generace od generace upadá.

Zatímco Američané narození ve 40. letech si ve více než 90 procentech případů dokázali vydělat ve svých třiceti letech více než jejich rodiče, o dvě generace později to už neplatí. Pouze polovina lidí narozených v 80. letech předstihne své rodiče, odhaluje nový výzkum ekonomů a sociologů z univerzit Stanford, Harvard a Berkeley.

Výsledek je velmi přísným vysvědčením pro americký sen. Vysoká mobilita, tedy snadné překonání předešlé generace, „byla rysem americké ekonomiky pro generaci Baby boomers (narození po 2. světové válce),“ říká jeden z autorů studie Nathaniel Hendren. Podobný pokles, byť méně dramatický, ukázala studie i pro příjmy ve 40 letech věku.

Absolutní příjmová mobilita:

Dle autorů jeden z nejvhodnějších statistických ukazatelů platnosti amerického snu. Ukazuje procento dětí, které v příjmech ve svých 30 letech překonaly své rodiče (po odečtení vlivu inflace) (Zdroj: The Equality of Opportunity Project)

Podle ekonomů má pokles příjmové mobility dvě příčiny. Tou hlavní (má mít vliv 70 procent) je zvyšující se koncentrace příjmů nejbohatší vrstvy Američanů. Z necelé třetiny pak mobilitu snižuje slabší hospodářský růst. Autoři proto naléhají, aby se americká vláda začala výrazněji zabývat snížením nerovnosti, jejíž nárůst nejen v USA ekonomové již dlouhou dobu přesvědčivě dokumentují.

Kritici studie dle webu Quartz ovšem poukazují na to, že vyšší mobilita u lidí narozených v 70. letech je zkreslena druhou světovou válkou. Jejich rodiče totiž ve válce bojovali, když jim bylo kolem 30 let. Měli tudíž logicky nižší příjmy a pro jejich děti bylo snazší je překonat.

„Studie podala vážně silný důkaz o tom, že absolutní mobilita v čase klesla. Je však příliš pesimistické tvrdit, že americký sen je u konce,“ tvrdí ekonom Scott Winship pro server Washington Post. „Mezigenerační vzestup pokračuje, jen nižší rychlostí,“ dodává.

