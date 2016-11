Airbus A350-1000 dnes poprvé vzlétl. V hledáčku má největší Boeing

Přesně v 10:42 místního času odstartoval z letiště Blagnac u Toulouse Airbus A350-1000. Byl to vůbec první let dosud nejdelšího člena nové modelové řady A350. Posádku tvořili tři zkušební piloti pod vedením Huguese Van Der Stichela a trojice inženýrů, kteří monitorovali průběh a parametry letu.

Airbus A350-1000 je poháněn motory Rolls-Royce Trent XWB-97. Je to největší dvoumotorový model Airbusu. Protože vychází z kratší varianty 900, jeho vývoj bude poměrně rychlý. Airbus očekává, že testováním celkem tří prototypů stráví méně než jeden rok. První sériové kusy by se měly dočkat nasazení do komerčního provozu už ve druhé polovině roku 2017.

Při délce trupu 73,78 m je Airbus A350-1000 o sedm metrů delší než varianta 900. Při typickém uspořádání kabiny pojme až 366 cestujících (oproti 325 u devítistovky). Má upravené křídlo, šestikolový hlavní podvozek namísto čtykolového a výkonnější motory. Airbus ho označuje za nejúspornější velký širokotrupý letoun na trhu.

Airbus A350 vs. Boeing 777X A350-1000 777-9 Max. kapacita 440 cestujících 425 cestujících Délka 73,8 m 76,7 m Rozpětí 64,75 m 71,8 m Šířka kabiny 5,61 m 5,97 m Max. vzletová hmotnost 308 t 351,5 t Dolet 14 800 km 14 075 km Dostup 13 100 m 13 140 m Motory 2x Rolls-Royce Trent XWB 2x General Electric GE9X Tah 2x 432 kN 2x 470 kN

Nejbližším konkurentem bude Boeing 777-9, po očekávaném ukončení výroby čtyřmotorového „jumba“ 747 největší model v nabídce amerického výrobce. Vzhledem k tomu, že osud gigantického Airbusu A380 je krajně nejistý, má také A350-1000 má slušnou naději stát se králem výrobního programu. Ale možná ne nadlouho. Airbus i Boeing totiž zvažují ještě delší verze svých dvoumotorových obrů.

Airbus zatím získal na A350-1000 195 objednávek od 11 zákazníků.

