A zase to nádraží. Havířov ukázal budoucnost zachráněné budovy

Správu železniční dopravní cesty čeká velmi ožehavé rozhodování. Jako vlastník havířovské vlakové stanice bude muset během několika týdnů určit, jaká budoucnost prosklenou halu vystavěnou v takzvaném bruselském stylu čeká. S návrhem přišel havířovský magistrát.

Jak v minulých dnech přiblížil Josef Bělica, náměstek havířovské primátorky, nádraží by mohlo úplně změnit své využití. Ve dvoraně by fungovala demontovatelná hrací plocha pro volejbal či streetball, na vysoké boční zdi by vznikla lezecká stěna. Hala by navíc mohla hostit koncerty, galavečery či výstavy. Mluví se i o vybudování nové služebny městské policie a bistra.

S nápadem už se seznámili regionální pracovníci Správy železniční dopravní cesty, hlavní slovo ale budou mít jejich kolegové v Praze. Pokud vizi havířovského magistrátu podpoří, mezi oběma institucemi vznikne memorandum, které upřesní další kroky a spolupráci.

Pokud architektonicky ceněné havířovské nádraží skutečně projde takhle výrazným oživením, bude to i díky práci místního sdružení Důl architektury. Díky jeho aktivitě sešlo z původně plánované demolice budovy.

