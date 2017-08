Zvýšení rychlosti na 160 kilometrů. Trať do Těšína zmodernizuje Eurovia, OHL a GJW

Trať mezi Dětmarovicemi a Českým Těšínem zmodernizuje na maximální rychlost do 160 kilometrů v hodině sdružení firem Eurovia CS, OHL ŽS a GJW Praha a Subterra. Téměř 21 kilometrů trati vyjde na dvě miliardy korun. Staveniště předala státní organizace stavebním firmám v minulém týdnu a celá rekonstrukce by měla být hotová do prosince 2019.