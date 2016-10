Značku Jawa čeká restart v Indii. Peníze do ní nalije gigant Mahindra

Výrobce užitkových vozidel a traktorů Mahindra odkoupil 60 procent podílu ve společnosti Classic Legends zabývající se výrobou a prodejem motocyklů. Důvodem obchodu je zájem Mahindry o licence na distribuci a výrobu tradičních motocyklů a snaha oživit byznys ztrátové divize jednostopých vozidel.

Indický obchod pomůže zviditelnit českou značku Jawa v Indii a několika dalších zemích v Asii. Classic Legends před časem odkoupila licence Jawy a ve spolupráci s Mahindrou ji plánuje v Indii vyrábět. Nové Jawy budou sjíždět z výrobní linky ve státě Madhya Pradéš v provincii Pithampur.

Jak uvádí portál indiantimes.com, Indové chtějí vyvinout vlastní typ motocyklu. Slibují však dodržet prvky designu československé legendy. Výrobu nových motocyklů chtějí spustit do konce roku 2018. Retro motocykly hodlají do dvou let představit na autosalonech.

BSA či Pegeut

„Jsme nadšeni z cesty, na kterou jsme se na motocyklovém trhu vydali. Náš záměr na prémiový segment Classic Legends oživí ikonické značky BSA a Jawa nejen jako produkty, ale také jako součást životního stylu,“ uvedl výkonný ředitel Mahindry Pawan Goenka.

Mahindra v motocyklovém byznysu nesází jen na Jawu. Kromě ní oznámila převzetí celého balíku akcií britské BSA. To umožnilo firmě získat všechny licence BSA pro distribuci a výrobu po celém světě. Koncem září Mahindra převzala byznys dceřiné společnosti Mahindra Two Wheelers Europe, která drží licence na několik motocyklů značky Peugeot. Důvodem je údajně špatné řízení dceřiny firmy. Do rozvoje Jawy a BSA chce společnost nalít 3 miliardy rupií, tedy 1,1 miliardy korun. Od roku 2008 investovala do motocyklového byznysu zhruba 40 miliard korun.

Mahindra & Mahindra je vlajkovou lodí společnosti Mahindra Group. Nadnárodní automobilový konglomerát se sídlem v Bombaji je jedním z hlavních výrobců na indickém trhu. V loňském roce Mahindra & Mahindra hospodařila s příjmy 11 miliard dolarů a čistým ziskem 350 milionů dolarů.

Ožila také v Česku Výroba Jawy ožila po padesáti letech také v Česku, když v roce 2014 společnost Jawa Moto otevřela závod v Týnci nad Sázavou. Značku založil v roce 1929 v Praze František Janeček. Před druhou světovou válkou dostal vývoj těchto stále populárnějších dopravních prostředků na nejvyšší světovou úroveň řadou nových patentů a vynálezů. Na svět přišel motocykl konstruovaný tajně za druhé světové války – první odpružený motocykl „Pérák“. Dalším převratným modelem vyráběným v padesátých létech, zvaný „Kývačka“, dále zvýšil užitnou hodnotu a firma jej vyvážela do více než 120 zemí světa. Jawa Moto byla založena v roce 1997. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výzkum, vývoj a výroba motocyklů, jejich náhradních dílů a příslušenství.

