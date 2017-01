Zájem vývozců o německý trh loni vzrostl o polovinu

Německá pobočka CzechTradu v Düsseldorfu patří mezi nejvytíženější z 51 kanceláří agentury po světě. Obrací se na ni většinou malé a střední firmy do 250 zaměstnanců. Dominují mezi nimi podniky ze strojírenského, elektrotechnického, plastikářského a potravinářského průmyslu. „Vedle koncových zákazníků hledají naším prostřednictvím hlavně distributory a obchodní zástupce,“ uvedl ředitel düsseldorfské pobočky Adam Jareš.

Nově chtějí do Německa podle něj vyvážet zejména menší firmy do 100 zaměstnanců. Jsou to především výrobci potravin, spotřebního zboží nebo poskytovatelé IT služeb. „Buď jsou to firmy, pro které je Německo úplně první exportní zkušeností, nebo firmy, které uspěly v sousedních zemích hlavně na Slovensku a v Polsku a německý trh testují jako bránu do západní Evropy,“ uvedl.

Německo je nejvýznamnější exportní destinací tuzemských podniků, jde tam třetina českého vývozu. Vývoz do sousední země roste. V roce 2010 činil podle údajů Českého statistického úřadu 770 miliard korun, jeden bilion korun překročil v roce 2014. Předloni české firmy vyvezly do Německa zboží za 1,049 bilionu korun a do loňského listopadu za 990 miliard korun.

Agentura CzechTrade funguje od roku 1997 a je řízená ministerstvem průmyslu a obchodu. Jejím cílem je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. V roce 2015 pomohla českým exportním firmám získat zakázky za 1,3 miliardy korun. Podle Hospodářské komory jsou výsledky naprostým neúspěchem, protože podíl podpořeného exportu dosáhl pouhých 0,036 procenta celkového vývozu ČR.

