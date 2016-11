Zájem o zahraniční dovolenou na podzim výrazně stoupl

Češi na podzim opět začali více cestovat do zahraničí, když obavy lidí z cest do některých zemí opadly. Některým velkým tuzemským cestovním kancelářím se v září a říjnu podařilo zvýšit prodej zájezdů meziročně až o pětinu a dohnat tak ztráty ze začátku léta. Ještě v červenci přitom meziroční propady prodejů zájezdů činily až 30 procent. Vyplývá to z aktuálních dat ERV Evropské pojišťovny, která pojišťuje cestovní kanceláře proti úpadku i poskytuje cestovní pojištění.