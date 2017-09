Zahraniční dluh Česka ve druhém čtvrtletí vzrostl na 4,5 bilionu

Ve struktuře zahraničního dluhu podle jednotlivých sektorů se zvýšilo především zadlužení vládního sektoru, a to v důsledku růstu držby vládních korunových dluhopisů nerezidenty, uvedla banka. Rostly i závazky bank, což souviselo se zvýšením stavu přijatých krátkodobých vkladů ze zahraničí a s nákupy krátkodobých bankovních dluhopisů nerezidenty. Závazky ostatních sektorů klesly, a to především díky splácení dříve přijatých úvěrů ze zahraničí. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB).

„Celkově lze říci, že jsme letos zejména v prvním čtvrtletí byly svědky výjimečné situace, která s ukončením intervenčního režimu ČNB skončila, a stávající údaje o saldu investiční pozice a zahraniční zadluženosti tak nepředstavují varovný signál o potenciální zásadní makroekonomické nerovnováze,“ uvedl hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda. Dodal, že české ekonomika se momentálně s žádnou zásadní makroekonomickou nerovnováhou nepotýká, což označil za vzácné.

Vývoj zahraničního dluhu Česka (v mil. eur)



source: tradingeconomics.com

Vládní sektor se podílí na celkovém zahraničním dluhu 23,2 procenta, zahraniční zadlužení bankovního sektoru včetně závazků ČNB tvoří 42,5 procenta a na ostatní sektor připadá 34,3 procenta z celkového dluhu.

Na zahraniční dluh soukromého sektoru připadá z celkové zahraniční zadluženosti 68 procent. Zbývající část tvoří závazky veřejného sektoru, do nichž se zahrnují závazky vládního sektoru, závazky soukromých subjektů garantované vládou a závazky subjektů s majoritní účastí státu.

Zahraniční dluh Česka stoupá vytrvale. Přes jeden bilion korun se poprvé přehoupl na konci roku 2004, dva biliony korun překonal v roce 2010 a tři biliony na konci roku 2014. Čtyři biliony pokořil letos.

