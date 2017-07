Za hodinu sexu měsíční mzda. Tisíce Venezuelanek si vydělávají v Kolumbii

Život v ekonomicky rozvrácené Venezuele je spíše bojem o přežití. V zemi je nedostatek základních potravin a léků. V Caracasu se u moci zuby nehty drží Nicolás Maduro, bývalý řidič autobusu, který od roku 2013 pokračuje v socialistickém experimentu Huga Chávese.

Venezuelanky se snaží ze zoufalé situace uniknout, třeba i prodejem vlastního těla v sousedních zemích. To je případ i Barbary a její sestřenice Sophie, které snaží získat klienty v parku Poblado v kolumbijském Medellínu. Přišly sem za tvrdým byznysem a doufají, že si vydělají dostatek, aby mohly alespoň přijatelně žít.

Barbaře je 27 let a přála by si pracovat jako dříve v Caracasu, kdy byla majitelkou nehtového a vlasového studia. Ale jestliže je těžké získat v dříve bohaté zemi jídlo, sehnat zákazníky pro pro vlasovou kosmetiku je o to těžší.

Proto přišla do Medellínu. Za hodinu si nejstarším řemeslem vydělá zhruba tolik, kolik je minimální mzda ve Venezuele. „Alespoň se zde člověk nasnídá a naobědvá,“ popsala novou kariéru Venezuelanka pro britský týdeník Economist.

Kolumbijské peso má samozřejmě větší hodnotu než inflací znehodnocený venezuelský bolívar a dá se za něj koupit zboží, které v zemi socialistického experimentu není. V Kolumbii podle odhadů osud Barbary kopíruje 4500 dívek a žen z Venezuely. Prostituce je přitom v obou zemích legální, donedávna ale byly Venezuelanky z bohatší Kolumbie deportovány.

Víza pro sexuální pracovníky

V dubnu kolumbijský ústavní soud rozhodl, že sexuální pracovnice ze země bohaté na ropu mají nárok na pracovní vízum s tím, že masové deportace těchto žen porušují mezinárodní úmluvu o lidských právech. V rozhodnutí zaznělo, že kolumbijské úřady mají zvážit okolnosti, proč ženy přijely do země.

Ústavní soud vzal v úvahu i loňský případ, kdy byl bar Taberna Barlovento, sloužící také jako veřejný dům, uzavřen místním starostou. Nachází se v městečku Chinácota, hodinu jízdy od hranic s Venezuelou.

Vývoj venezuelského HDP:



source: tradingeconomics.com

Majitelka baru Nelcy Esperenza Delgado se obrátila na soud s argumentací, že si prostitucí u ní vydělávají i čtyři Venezuelanky, jež nemají jiný příjem. Tím byla porušena zásada práva na práci. Soud uznal zavření baru/veřejného domu za protiprávní a provoz byl znovu otevřen.

Celkově v Kolumbii žije asi 1,5 milionu Venezuelců, z toho 40 procent nemá řádné doklady pro práci, odhadl Daniel Pagés z asociace Venezuelců v Kolumbii. Kromě prostitutek to jsou elektrikáři, mechanici, pouliční prodejci jídla, kteří utíkají ze země, kde bylo od dubna během střetů s vládními jednotkami zabito už sto lidí.

Sexuální pracovnice z Venezuely si účtují za 20 minut 10 až 13 dolarů, Kolumbijky si stěžují na „dumping“, protože jejich taxa byla 13 až 17 dolarů. I když je Kolumbie pro lidi z Venezuely rájem, i ona se potýká s ekonomickými problémy. Míra nezaměstnanosti byla v květnu 9,4 procenta a růst HDP byl v prvním čtvrtletí 1,1 procenta.

Oficiální, tedy umělý kurz dolaru k venezuelskému bolívaru:



source: tradingeconomics.com

Venezuelská opozice uvedla v únoru meziroční míru inflace 741 procent. Opozice na tuto středu a čtvrtek vyhlásila stávku, která má donutit Madura, aby zrušil volby do nového Ústavodárného shromáždění, jež se mají konat 30. července. Shromáždění má nahradit současný parlament, který ovládá opozice.

