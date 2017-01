Vynálezce moderního bulváru Murdoch si drží vliv i po nástupu Trumpa

Rupert Murdoch se už více než 65 let pohybuje v mediálním byznysu. A ani v 86 letech nechce ztratit vliv na nejmocnější lidi tohoto světa. Mediální podporou Donalda Trumpa si už vybudoval dobré vztahy i s jeho dcerou Ivankou, upozornil deník Financial Times.

Jeho televize Fox News například protestům během inaugurace věnovala méně času než konkurenční CNN a MSNBC s poukazem, že v amerických městech žije levice, a tak není třeba jim dávat zbytečně velký prostor.

Britský deník dodal, že Murdoch je s Trumpem v pravidelném kontaktu. Kromě jeho dcery Ivanky má přátelské vztahy i s jejím manželem Jaredem Kushnerem, který se stal prezidentovým významným poradcem. Už před měsícem musel šéf televize Fox News James Murdoch, mladší syn magnáta, vysvětlovat novinářům, jak to je s vyvážeností zpravodajství televize ovládané klanem Murdochů.

Rodina má zálusk i na britskou Sky News. Oznámila, že zbývajících 61 procent společnosti, které neovládá, chce koupit za 11,7 miliardy liber. Mnoho Britů pro posilování mediálního vlivu mocné rodiny nemá pochopení. Přes sto tisíc lidí podepsalo petici proti převzetí televize. Podle nich už Murdoch má příliš velký vliv na zprávy nejen v Británii. Vlastní také nejčtenější bulvární deník The Sun, které jasně propagoval brexit.

Rozdělení společnosti

Zatímco ovládnutí britské televize Sky není jisté, posilující vliv obou synů na firmu otce je jasně patrné. O nástupu Murdochových synů do čela vedení společnosti 21st Century Fox a News Corporation se spekulovalo již od jara 2014. Patriarcha rodiny ale nadále rozhoduje o strategickém směřování společnosti a prý i přes poslední vánoční svátky chodil každý den do kanceláře společnosti v New Yorku.

Synové, starší Lachlan a mladší James, vedou firmu společně. Lachlan od léta 2015 jako předseda společnosti, James jako generální ředitel. Podle některých mají dobré vztahy, podle jiných ne, spekulují konkurenční média.

Lachlan se více zaměřuje na vedení filmového studia, James zase na televizní byznys. Vlivný kanál Fox News si nechává pro sebe Rupert.

Rupert Murdoch své mediální impérium, které budoval celý život, rozdělil už v roce 2013 na dvě části. Na 21st Century Fox (ta se zaměřuje na filmové a televizní podnikání) a News Corporation (tiskové aktivity). Jejich hodnotu dalšími investicemi od skandálu s nelegálními odposlechy, který se provalil v roce 2011, zvýšil o téměř polovinu na 62 miliard dolarů.

Hodnota firem triumvirátu otce a synů Murdochových 21st Century Fox – tržní kapitalizace 54,95 miliardy dolarů News Corp. – tržní kapitalizace 7,04 miliardy dolarů

Zdroj: FT

Skandál. Moje druhé jméno

Podnikatelská dráha Ruperta Murdocha je spojena s mnoha skandály a zejména Britové mu stále nemohou přijít na jméno. Nejznámější zůstává aféra, která vypukla v roce 2011. Souvisela s nelegálními odposlechy telefonních hovorů. Veřejnost pobouřila zpráva, že novináři odposlouchávali britskou školačku Milly Dowlerovou, jež zmizela v roce 2002 a po šesti měsících od zmizení byla nalezena mrtvá.

Jak se odposlouchávají novináři v Česku? Čtěte více:

Odposlechy Murdochova bulvárního deníku News of the World nakonec vedly k ukončení jeho činnosti. Pověst Murdocha i jeho syna Jamese, který v té době vedl News Corporation, byla otřesena. Podnikatelsky měl skandál s odposlechy za následek to, že News Corporation odstoupila od plánované koupě satelitní televize British Sky Broadcasting (BSkyB) za 12 miliard dolarů.

Mnoho Britů rodinu označovalo za viníky úpadku společnosti, labourističtí politici o Jamesovi prohlašovali, že by si od něj nenechali napustit ani vodu do vany. Nakonec James Murdoch nebyl ani obviněn a bývalá šéfredaktorka News of the World Rebekah Brooksová byla v červnu 2014 soudem zproštěna obvinění.

Cesta k mediálnímu impériu

Klíčovým okamžikem pro Murdochovu kariéru bylo převzetí britského bulvárního deníku News of the World v roce 1969. Ačkoliv Murdoch již v jednadvaceti letech převzal po otci mediální byznys v Austrálii, zlom pro něj znamenal právě až vstup na britský trh.

Začal totiž se zveřejňováním skutečností, které vedly k desítkám trestních obvinění. Týdeník The Economist v roce 2011 napsal, že Murdoch „vynalezl moderní bulvární noviny – mix sexuálních skandálů, mravního rozhořčení a politické agrese“.

Dalším významným krokem v kariéře Murdocha byl vstup na americký mediální trh v roce 1973. Australský podnikatel nejprve koupil dva deníky v San Antoniu. Jeden z nich přetvořil na tvrdý bulvární deník. Jeho News Corporation postupně kupovala a prodávala různé americké tituly, například The New York Post, The Chicago Sun, New York Magazine. V roce 1993 opět koupil The New York Post, který dříve prodal.

V roce 1985 vstoupil do lukrativního televizního a filmového byznysu v USA, když získal kontrolu ve 20th Century Fox Corporation. Kromě filmového studia provozuje korporace televizní stanice Fox News a Fox Sports. Stanice Fox vysílá například kultovní seriál The Simpsons, ve kterém v animované podobě majitel stanice několikrát vystoupil.

Půlmiliardová ztráta

Ne vždy se Murdochovi dařilo. V roce 2005 sice správně vsadil na sociální média, ale na špatnou značku. Komunitní stránky MySpace koupil za 580 milionů dolarů. Až do roku 2008 byla doména MySpace největší sociální sítí na světě, ale nakonec neuspěla v konkurenci s Facebookem. Murdoch firmu prodal s více než půlmiliardovou ztrátou za 35 milionů dolarů.

V roce 2007 Murdochdo svého portfolia přiřadil prestižní značku, když News Corporation koupila za 5 miliard dolarů Dow Jones&Company, jež vydává The Wall Street Journal.

Tento obchod z Murdocha podle komentáře deníku The New York Times učinil „nejmocnější postavu v oblasti zpravodajství v USA a možná i na celém světě“. Ani po šedesáti pěti letech v médiích Murdocha touha ovlivňovat veřejné mínění neopouští.

