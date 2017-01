Vyhozené veřejné peníze? Luxusní hotel v Beskydech prodělává

Vlastně by to mohl být obvyklý příběh o tom, jak si regionální podnikatel napojený na ČSSD zařídil byznys. Jenže šéfovi cestovky Kovotour Plus Jiřímu Hájkovi přestává jeho pečlivě vymyšlený obchodní model fungovat. Získal sice evropské dotace a za státní hotel Čeladenka v Beskydech platí velmi levný nájem, další potřebné dílky však do mozaiky nezapadly.

Za hranice všedních dnů

Nejprve k tomu, kdo je Jiří Hájek. Muž s krédem „loajalita, pracovitost a selský rozum“ dobře ví, kam patří. Je členem ČSSD, někdejším městským zastupitelem ve Frýdku-Místku, roku 2014 kandidoval do Senátu a na stránkách své cestovní kanceláře Kovoutour Plus se nezapomene pochlubit, že ho v říjnu prezident Miloš Zeman pozval na Hrad slavit státní svátek.

Do široka rozkročený je i byznys jeho Kovotouru Plus: od organizace dovolených s TV Šlágr až po projekt Mořský koník, tedy ozdravné cesty dětí k moři hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Tím výčet Hájkových úspěchů a funkcí nekončí. Dalo by se o nich psát dlouho, nám však v tuto chvíli stačí konstatovat, že zasedal ve vedení Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ), tedy platformy, jejímž cílem bylo definovat základní rozvojové směry v cestovním ruchu, na něž následně plynuly eurodotace. To je důležitý moment a zároveň brána, kterou lze do kauzy hotelu Čeladenka v Čeladné vejít.

Začalo to v roce 2012. Zavřený a léta neudržovaný hotel Čeladenka v srdci Beskyd si tehdy od Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě pronajala firma Kovoutour Plus. Následně se rozběhla rekonstrukce za 113,6 milionu korun, na niž 25 procent, tedy necelých 30 milionů, přispěla EU. O přidělení peněz se rozhodlo ve vedení Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, přičemž dotaci předem doporučila organizace IPRÚ Ostravice, Staré Hamry, Čeladná, Malenovice a Bílá, v níž Hájek, jak již víme, seděl.

Čeladenku má Kovotour pronajatou na třikrát osm let a nájem činí přibližně 27 tisíc korun měsíčně, tedy zhruba jako za rodinný dům. Hned po rekonstrukci začaly do Čeladenky posílat zdravotní pojišťovny děti na ozdravné pobyty, takže první příjmy měl Kovotour zajištěny - a díky Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) i z veřejného pojištění. Tehdy také do skládanky přibyl další dílek: v roce 2014 posílá Hájek své ČSSD dar v hodnotě 400 tisíc korun.

Nezpochybnitelná náhoda

Zřejmě každého člověka s aspoň trochu kritickým myšlením nutí příběh hotelu Čeladenka k tomu, aby si položil otázku, jestli je souhra tolika příznivých náhod vůbec možná. Oficiální odpověď je stručná: podle výsledků několika oficiálních auditů a vyšetřování je tento příběh úplně čistý. Tak jednoduché to ale není.

27 tisíc korun je měsíční nájem, který Kovotour platí za hotel Čeladenka. 113,6 milionu korun stála rekonstrukce hotelu Čeladenka, 25 procent zaplatila EU.

Čeladenku kontrolovaly kvůli dotacím úřad regionální rady, ministerstvo financí i antimonopolní úřad. Úředníci však nic nekalého nenašli a Hájek podle závěrů kontrol žádný zákon nepřekročil. Podle odborníků sledujících veřejné finance je to tím, jak byla v Česku nastavená pravidla pro přidělování dotací. „Tohle byla velká slabina regionálních operačních programů. Účetně může všechno sedět, ale nikdo nevysleduje, jaké mohly existovat motivy k určení okruhů, kam dotace půjdou,“ říká Jiří Skuhrovec ze sdružení EconLab.

Nenaplněný podnikatelský záměr

Paradoxem je, že se Hájkovu podnikatelskému záměru nedaří. Luxusní hotel Čeladenka je sice ověnčený několika cenami, leží v krásné beskydské přírodě, nedaleko něj vyrostl jeden z nejlepších středoevropských golfových resortů (dvě osmnáctijamková hřiště), a přesto nevydělává.

Samostatné hospodaření hotelu sice z dostupných dokumentů vyčíst nelze, ovšem zisk Kovotouru poté, co ho začal provozovat, poklesl na polovinu - z deseti na pět milionů korun. Je to jen nepřímý důkaz, ale sám Hájek otevřeně přiznává: „Funguje systémem vylej-nalej. Není schopen si vydělat na odpisy ani na splátky úvěrů. Prodělává miliony ročně.“ Důvody?

V horských podmínkách Beskyd má hotel velké provozní náklady, stavba prý vyžaduje časté opravy a budova má malou kapacitu - jen zhruba padesát lůžek. A ještě k tomu skončily dobré časy s VZP. V letech 2015 a 2016 VZP v hotelu Čeladenka žádné ozdravné pobyty nepořádala a ani neměla s tímto zařízením uzavřenu žádnou smlouvu,“ potvrzuje mluvčí VZP Oldřich Tichý.

„Kandidoval jsem za ČSSD do Senátu a bylo běžné, že kandidát musí dát také nějaké své prostředky. To s Čeladenkou nemělo absolutně nic společného,“ říká politik a hoteliér Jiří Hájek (Foto: ČTK)

Hotelu také chybějí peníze na další rozvoj a zvelebení okolí. „Areál je položen v Beskydech a potřebuje další obrovské investice. Zejména na odvodnění ohromných přívalů vody pod horou Smrk,“ říká šéf Kovotouru. Podle Hájkových odhadů může jít až o desítky milionů korun, jenže hotel mu nepatří a další peníze do státního majetku už investovat nechce.

Kovotour Plus původně plánoval, že hotel od ostravského zdravotního ústavu odkoupí, do jeho rekonstrukce nalil desítky milionů korun, ovšem z dohody nakonec sešlo. „Podepsali jsme nájemní smlouvu, ale následně i kupní smlouvu a v dobré víře investovali. Domnívali jsme se, že je kupní smlouva platná. Investovali jsme do ruiny a uzavřeného areálu,“ říká Hájek. Mimochodem, zmíněný čtyřistatisícový dar na konto ČSSD podle něj s opravou nijak nesouvisel: „Kandidoval jsem za ČSSD do Senátu a bylo běžné, že kandidát musí dát také nějaké své prostředky. To s Čeladenkou nemělo absolutně nic společného.“

Hotel na prodej

Čeladenka může navíc již brzy změnit majitele, protože stát chystá její prodej. „Zdravotní ústav obdržel přípis zřizovatele, jímž mu byl udělen souhlas k zahájení procesu opětovného prodeje nemovitých věcí tvořících areál Čeladenka. Zpracovali jsme návrh základních principů, na kterých by mělo nově vyhlašované výběrové řízení spočívat, a požádali zřizovatele o sdělení stanoviska,“ popisuje jednání s ministerstvem zdravotnictví mluvčí ostravského zdravotního ústavu Daniel Rojan. Do výběrového řízení se pak bude moci přihlásit kdokoli, nejen Kovotour.

Hájkovi o chystaném prodeji podle jeho slov nikdo neřekl. Adresoval kvůli tomu ministerstvu zdravotnictví a premiéru Sobotkovi několik dopisů, nicméně odpovědí se zatím nedočkal. Původně o koupi Čeladenky velmi stál, nyní však připouští, že na projekt není nijak fixovaný. „Pokud budeme vyzváni k předání hotelu, jsme připraveni jednat a budeme požadovat vrácení naší investice,“ říká.

Jak to dopadne, není zatím vůbec jasné. Z hlediska státu se však v Čeladné dost možná rodí další nepříjemná majetková přetahovaná.

