Vítkovice budou s Brity odstavovat jaderné elektrárny. Objem spolupráce dosáhne 3,5 miliardy

Společnost Vítkovice Heavy Machinery (VHM) podepsala s renomovanou britskou společností TSP Engineering Ltd. dohodu o spolupráci, která se týká takzvaného decommissioningu, tedy činností a produktů spojených s řízeným ukončováním provozu jaderných elektráren, a dodávek pro obranný průmysl. Objem spolupráce by měl během pěti let dosáhnout zhruba 3,5 miliardy korun.