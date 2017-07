Válka v Iráku prospívá českým zbrojovkám. Loni tam vyvezly zboží za 1,66 miliardy

Export zbraní a vojenského materiálu z Česka dosáhl loni rekordní hodnoty 18,2 miliardy korun, v roce 2015 to bylo 15 miliard. Z jednotlivých států české zbrojovky nejvíc vyvezly do Iráku, a to za 1,66 miliardy. Dále do Spojených arabských emirátů (1,4 miliardy korun), na Slovensko (1,15 miliardy korun) a do Egypta (1,1 miliardy korun).