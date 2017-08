V prvním pololetí přibylo v Česku jen 2811 podnikatelů, to je nejméně v historii

„Podle Registru ekonomických subjektů v letech 2013, 2009 a 1993 výrazně klesl počet fyzických osob podnikatelů, což ale bylo způsobeno čištěním a aktualizací dat. Pokud od těchto tří let odhlédneme, přibylo v prvním pololetí 2017 vůbec nejméně fyzických osob podnikatelů za všechna první pololetí od vzniku samostatné České republiky,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Ve druhé polovině roku podle ní tradičně přibývá méně podnikatelů, a to především z důvodu rušení podnikatelských oprávnění ke konci roku.

Mezi jednotlivými kraji přitom panovaly velké rozdíly v poměru počtu vzniklých i zaniklých podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby. Zatímco v Praze za první pololetí 2017 vzniklo na každých deset zaniklých živnostenských oprávnění 16 nových a na Vysočině 13, v Karlovarském kraji to bylo pouze sedm nových na deset zaniklých a v Ústeckém kraji potom devět nových na deset zaniklých. V dalších krajích počet fyzických osob podnikatelů stagnoval nebo se mírně zvyšoval.

Roste zájem o vědecké profese

Zajímavý je rostoucí zájem o specializované a vědecké profese. V prvním pololetí v odvětví informační a komunikační činnosti vzniklo čtyřnásobně více podnikatelů, než kolik jich zaniklo. Následují profesní, vědecké a technické činnosti s 18 vzniklými na deset zaniklých. Naopak v obchodě, ubytování a stravování, dopravě či stavebnictví se počet oprávnění snížil.

Během prvního pololetí začalo nejvíce fyzických osob podnikat v Praze (4595), ve Středočeském kraji (3863) a v Jihomoravském kraji (3248). Nejméně potom v Karlovarském kraji (646). Nejvíce jich naopak ukončilo svoji činnost ve Středočeském kraji (3473), v Moravskoslezském kraji (3203) a v Praze (2944). Nejvyšší čistý přírůstek fyzických osob podnikatelů zaznamenala v prvním pololetí Praha (1651), Středočeský kraj (390) a Jihomoravský kraj (353). Počet podnikatelů klesl v Karlovarském kraji (o 324), Ústeckém kraji (243), Moravskoslezském kraji (91) a v Plzeňském kraji (17).

Nejčastěji s podnikáním v prvním pololetí začínali mladí lidé ve věku 18 až 30 let (48 procent), následovaní třicátníky. Tři čtvrtiny nových fyzických osob podnikatelů byli lidé mladší 40 let. Lidé nad šedesát let se do podnikání příliš nehrnou, na vzniklých oprávnění se tato věková kategorie podílela jen dvěma procenty, zato na zaniklých 40 procenty.

Muži se pouštěli do podnikání častěji než ženy, a to v poměru 62 ku 38, mnohem více však své podnikání také rušili, když 75 procent zaniklých oprávnění náleželo mužům. Podíl žen mezi podnikateli se tak v prvním pololetí roku mírně zvýšil.

