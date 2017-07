V Curychu začalo tlouct silikonové srdce. Změní medicínu budoucnosti?

Dosud se podařilo vytisknout v trojrozměrné tiskárně modely srdce, jež sloužily chirurgům pro studijní účely, nyní vědci Spolkové technické vysoké školy (ETH) v Curychu otestovali vytištěné srdce ze silikonu, jež dokáže pumpovat napodobeninu krve půl hodiny. Po třech tisících úderů silikon vykázal trhliny.

Průhledné srdce váží 390 gramů a pumpovalo tekutinu, jež svou viskozitou odpovídá lidské krvi. Obsah má 679 centimetrů krychlových.

Podívejte se na model silikonového srdce:

Testovací srdce zatím nemá být plně funkčním umělým srdcem, jež by lidský orgán nahradilo. Ale tato protéza může podle šéfa výzkumu, profesora Wendelina Starka, být důležitým krokem pro to, aby mohla pomoci pacientům, kteří na nové srdce čekají.

Často to je i několik let. Umělé srdce by v tomto období mohlo převzít funkci hlavní pumpy krve. Celosvětově čeká na vhodného dárce až 26 milionů lidí trpících nedostatečností nejdůležitějšího lidského svalu, uvedl server 3d-grenzenlos.de.

Třicet minut je úspěch

Doktorand z výzkumného týmu Nicholas Cohrs vysvětlil, že srdce je vyrobeno jako silikonový monoblok se složitou vnitřní strukturou a v rámci testování se jedná o úspěch, že dokázalo pracovat přes třicet minut.

„Jedná se v tomto případě o test proveditelnosti. Nebylo naším cílem představit srdce, které by se mohlo okamžitě transplantovat,“ řekl. Během testování byl simulován uzavřený srdeční systém.

Výhodou silikonové protézy lidského srdce je to, že se může přizpůsobit jeho velikost. Zatím si ale pacienti musí počkat na další testování.

V současnosti používané umělé krevní pumpy mají řadu nevýhod, jejich mechanické části jsou náchylné k poškození a pacienti postrádají přirozený krevní tep.

„Naším cílem je vytvořit umělé srdce, které je přibližně stejně velké jako pacientovo a co nejvíce se blíží lidskému srdci. Jak formou, tak funkcí,“ dodal Cohrs pro ScienceDaily.

Anastasios Petrou, jenž vystudoval technickou univerzitu v Aténách a je rovněž součástí švýcarského týmu, tvrdí, že silikonový orgán je patrně nejlepším umělým srdcem na světě.

„Jako strojní inženýr bych si nikdy nepomyslel, že budu držet měkké srdce v ruce. Jsem tímto výzkumem fascinován a rád bych na vývoji umělého srdce pokračoval,“ řekl Petrou.

