V Česku loni vzniklo nejvíce firem za posledních 5 let

V České republice loni vzniklo 28 958 obchodních společností, což je nejvíce za posledních pět let. Proti roku 2015 nových obchodních společností přibylo 1686. Fyzických osob podnikatelů se zaregistrovalo 57 549, tedy o 2714 méně než o rok dřív a zároveň nejméně za posledních pět let. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF-Czech Credit Bureau.