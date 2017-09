Ušlechtilý boj proti překupníkům: Taylor Swift sdírá fanoušky sama

Stoupnout si do fronty, sedět u internetového prohlížeče a doufat ve štěstí nebo najít překupníka a koupit si lístky s přirážkou. To je pro fanoušky Taylor Swift minulostí. K tomu, aby se dostali na její koncert, se musí zaregistrovat na webových stránkách a doufat, že je systém vybere. Své šance mohou zvýšit například shlédnutím promo videa nebo zrekrutováním svých známých k registraci.

Nejvíce ovšem pomůže nákup ve zpěvaččině e-shopu. Ceny triček se pohybují kolem 50 dolarů (1100 korun), prsteny jsou za 60 dolarů (1300 korun). Fanoušci si také mohou až 13krát předobjednat novou desku, která vyjde v listopadu.

Taylor Swift uvádí, že k tomuto způsobu prodeje vstupenek na své koncerty se uchýlila kvůli překupníkům. Jedná se podle ní o nejlepší způsob získání lístků v Severní Americe. Který je navíc zábavný. Otázkou je, jestli stejně zábavný přijde i rodičům jejich posluchačů. Web BusinessInsider.com podotýká, že většinu zpěvaččiných fanoušků tvoří děti nebo teenageři.

Kreslené video vysvětlující zábavný princip prodeje vstupenek

Learn how to access @taylorswift13 & fight ! Register for #TaylorSwiftTix powered by @Ticketmaster #VerifiedFan : https://t.co/VOP94ZURa5 pic.twitter.com/tSHvr0ugEH

Pokud rodič chce maximálně zvýšit šance na získání vstupenek pro svou ratolest, musí utratit v Taylořině e-shopu přes 300 dolarů (6600 korun). Ovšem pouze za předpokladu, že bude vybrán algoritmem, protože nákupy pouze šanci zvyšují, nic nezaručují. Navíc se musí přičíst cena lístku, která zatím nebyla oznámena. V roce 2015 se dostala do žebříčku nejdražších amerických koncertů spolu se jmény jako Paul McCartney nebo Rolling Stones. Průměrná cena vstupenky se tehdy vyšplhala na 110 dolarů (2400 korun).

Na sociálních sítích zpěvaččin krok vyvolal vlnu nevole. Kromě fanoušků ho odsoudili i profesionálové z hudebního průmyslu. Analytik Bob Lefsetz způsob prodeje lístků zkritizoval. „Je to jen snaha o zvýšení prodeje desek, aby se (Taylor Swift) mohla chlubit tím, jak je populární,“ napsal Lefsetz na svém webu. „Je to skoro Ponziho schéma, až na to, že kupujete věci, které ani nechcete,“ dodal. Frontman kapely Enter Shikari Rou Reynolds označil zpěvaččin přístup za ultrakapitalistický. Na twitteru dodal, že „(Swift) překupníky nezastavuje, ale sama se překupníkem stává“.

Bots/touts fleece fans by reselling tickets for a higher price. She's not stopping them, she is replacing them. She is fleecing her own fans