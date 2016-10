Tvrdý brexit by podle VDA těžce zasáhl britský automobilový průmysl

Britský automobilový průmysl čeká prudký propad v případě, že Spojené království v rámci odchodu z Evropské unie ztratí přístup k jednotnému evropskému trhu. Uvedl to podle listu Financial Times šéf německého sdružení automobilového průmyslu VDA Matthias Wissmann. Dodal, že automobilky by v takovém případě pravděpodobně přesunovaly výrobu z Británie do východoevropských zemí s nízkými náklady