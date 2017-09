Třicet startů na vrchol. Startup Festival představil mladé české firmy

Příběh startupu Robeeto začal vlastně jednoduše. Jeho zakladatelka Simona Kionková marně sháněla paní na hlídání dětí. Napadlo ji tedy dát dohromady platformu, kde by lidé sdíleli své služby – jeden nabídl výpomoc druhému s tím, co umí. Půl roku po startu už firma plánuje vstup na Slovensko a výhledově i do dalších evropských zemí. Robeeto je jednou z 30 firem představených v rámci Startup Festivalu, největší akci svého druhu v Praze, kterou pořádá Vysoká škola ekonomická.