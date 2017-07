Tendr na policejní auta vyhrál Hyundai, dodá přes 800 vozů

Automobilka Hyundai v první polovině tohoto roku uzavřela s Ministerstvem vnitra smlouvu na dodávku policejních vozů. Celkem má být polici dodáno více jak 800 automobilů Hyundai Tucson v policejním provedení.

„Je nám ctí, že jedním z našich zákazníků je i Policie České republiky a těšíme se na vzájemnou spolupráci, která je navíc ve prospěch daňových poplatníků. Věříme přitom, že naše vozy budou spolehlivou a nepostradatelnou oporou policie dlouhá léta a přispějí k bezpečnosti a veřejnému pořádku, jako přispívají ke spokojenosti našich dalších zákazníků,“ dodává Vladimír Vošický - Managing Director společnosti Hyundai Motor Czech.

Hyundai do produkce automobilů v Česku investovala již více než 1,5 miliardy eur (39 miliard korun) a během uplynulých let se dostala do pozice šestého největšího plátce daní v České republice. V Česku firma zaměstnává téměř čtyři tisíce lidí a v návaznosti poskytuje práci dalším sedmi tisícům zaměstnanců u lokálních dodavatelů.

„Jsme velice rádi, že se naše předpoklady potvrzují a díky práci našich vysoce kvalifikovaných zaměstnanců dosahujeme takové kvality automobilů, která nám dlouhodobě napomáhá v jejich umístění na předních příčkách spotřebitelských i odborných žebříčků kvality vozů,“ dodal Marek Trešl, Product & Consumer Insight Manager společnosti Huyndai Motor Czech.

Dále čtěte: