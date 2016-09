Světový pohár je jen začátek. Sport ovládne virtuální reklama

Diváci přímo na stadionu vidí kolem ledu opravdovou reklamu, která tam byla nainstalována. Televizním divákům jsou však promítány reklamy virtuální. Profituje na tom především NHL, která prodala čtyři druhy televizních práv – pro Spojené státy, anglicky i francouzsky mluvící části Kanady a pro zbytek světa. Každá cílová skupina v jednotlivých regionech pak vidí jiné reklamy.

Umožňuje to technologie od společnosti Supponor, která má vývojové sídlo v Helsinkách a obchodní v Londýně a je spolufinancována Evropskou unií. Tato firma vyvinula systém virtuální reklamy DBR Live, která dokáže „obkreslit“ reálné překážky, ať už stacionární (branky) či pohyblivé (hráči). Zpočátku tuto technologii využívala hlavně při fotbalových přenosech, už před dvěma lety se pustila i do hokeje, když uzavřela spolupráci s NHL.

Pro virtuální reklamu byly dříve využívány například plexiskla nad brankou či speciální prázdné bannery, překrytí již existující reklamy je ale novum. A řada fanoušků jej snáší jen velice těžko. Stěžují si, že virtuální reklama až moc svítí a bliká a kontrastuje tak s reálným děním okolo. Ve fotbale je přitom tento jev zřetelný daleko méně. Problémy s vykreslováním reklam při hokeji ostatně už dříve přiznal výkonný ředitel Supponoru Roger Hall, když připustil, že nepředvídatelnost a rychlost pohybu hokejistů představuje při vývoji komplikace.

The CGI ads keep flickering and I keep thinking we're stuck in the Matrix. #WCH2016 #espn