Svět straší realitní bubliny

Mocný bankovní dům Goldman Sachs ve zprávě o realitním trhu v deseti vyspělých otevřených ekonomikách světa upozornil, že nemovitosti jsou nejvíce předražené na Novém Zélandu. Následuje Kanada, Švédsko, Austrálie a Norsko. Riziko splasknutí cen realit v příštích pěti až osmi kvartálech je pak podle analytiků Goldman Sachs nejvyšší ve Švédsku a na Novém Zélandu. Pravděpodobnost propadu cen novozélandských realit je okolo 40 procent a švédských nad 35 procenty. V Kanadě odhadují analytici pravděpodobnost krachu cen na zhruba 30 procent.

Banka však není ve svém varování sama. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) by předražené reality mohly představovat problém zejména pro Kanadu, kde se průměrná cena nemovitosti od začátku 21. století více než zdvojnásobila. Následuje Švédsko, o jehož realitním trhu banka HSBC v uplynulém roce uvedla, že se „pohybuje na tenkém ledě“.

Stejně jako v polovině minulé dekády stojí za růstem cen realit politika centrálních bank, které udržují úrokové sazby dlouhodobě velice nízko. Zároveň řada z nich pumpovala či stále ještě pumpuje desítky miliard dolarů měsíčně do ekonomiky, což opět sráží výnosy nejen u dluhopisů. Investoři v honbě za ziskem proto opět sázejí na reality. Zvlášť aktivní jsou po celém světě Číňané.

Kromě nízkých sazeb se však začínají objevovat i další podobnosti s hypoteční krizí, která před deseti lety zasáhla zejména USA. V roce 2007 totiž začaly krachovat firmy poskytující hypoteční úvěry. Nejprve padla New Century Financial, po níž následovaly IndyMac nebo například největší americká hypoteční banka Countrywide Financial, kterou musela převzít Bank of America.

V současnosti už má vážné problémy kanadský poskytovatel hypoték Home Capital Group. Kvůli obvinění kanadského dohledu nad cennými papíry z toho, že klamal investory, zažil obrovský odliv vkladů. Potíže Home Capital Group společně s vládními zásahy proto nyní přispívají k ochlazení trhu.

Konkrétně v Torontu zájem kupujících o nemovitosti poklesl a prodejci se snaží prodávat za vysoké ceny. Za první dva květnové týdny se tak podle dat Toronto Real Estate Board zvýšila meziročně nabídka realit na trhu o 47 procent. Naopak prodeje meziročně klesly o šestnáct procent.

