Stěhování z New Yorku. Americká divize Meopty se přesouvá na Floridu

Na Floridě se Meopta nastěhuje do výrobních prostor, které do roku 2014 využívala 20 let společnost VLOC, rovněž výrobce hi-tech optiky.

„Meopta USA se přestěhovala do nových prostor na Floridě. Důvodem je obohacení o nové technologie,“ potvrdila webu Euro.cz šéfka marketingu Meopta-optika Jaroslava Němcová. Stěhování totiž předcházely akvizice americké Meopty. Firma zakoupila informační a technologické vybavení společnosti Pixelteq, dcery skupiny Halma plc, která vlastní technologie, patenty a široké know-how v oblasti optiky. Díky předchozímu nájemci je pro Meoptu zajímavá i budova nového sídla na Floridě, která nyní prochází rekonstrukcí.

Meopta USA chce v rámci přesunu rovněž využít pobídkový program Pasco County k tvorbě pracovních míst. Tamní samospráva má o žádosti rozhodnout příští týden. Pobídka by podle amerických médií měla činit 141 tisíc dolarů (asi 3,1 milionu korun). V novém působišti by Meopta měla zaměstnat 50 zaměstnanců.

„Náš region má dlouhou historii v optickém průmyslu a zkušená pracovní síla jej dělá atraktivní pro společnosti, jako je Meopta,“ připomněl dvě dekády působení firmy VLOC Bill Cronin, prezident Rady hospodářského rozvoje v Pasco County.

Firma Meopta USA dosud sídlila v Hauppauge na Long Islandu, kde soustředila výrobu optiky pro široké průmyslové využití. Těžiště produkce tvoří dalekohledy, puškohledy, periskopy a další optické vybavení. Přesun na Floridu má upevnit postavení firmy především na stěžejním americkém trhu.

Americká Meopta vznikla v roce 2005 přejmenováním firmy Tyrolit, kterou v roce 1960 založila rodina Rausnitzů, dnešních majitelů přerovské firmy Meopta-optika. Rodina do USA přišla z Československa v roce 1946. Paul Rausnitz je většinovým vlastníkem Meopty-optiky. Na řízení firmy se podílí i jeho synovec Gerald. Americkou divizi má na starosti Geraldův syn David.

Meoptě se daří

Přerovské Meoptě-optice v loňském roce vzrostly meziročně tržby o zhruba pětinu na rekordních 2,497 miliardy korun. Čistý zisk dosáhl 102,3 milionu korun. Za růstem tržeb a zisku byla zejména vyšší poptávka po průmyslové optice, například dodávky pro digitální projekční techniku, 3D aplikace používané ve zdravotnictví, polovodičový průmysl či speciální zaměřovací přístroje.

Velký zájem byl i o sportovní optiku a firma také uspěla v armádních tendrech na dodávky optických přístrojů. Podílí se například na výbavě armádního vozidla CV90, které česká armáda nedávno testovala ve vojenském újezdu Libavá. Meopta by ve spolupráci se Saabem měla dodat systém kontroly palby pro toto vozidlo.

