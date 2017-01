Staví se nejméně kanceláří od roku 1992

Poptávka po nových kancelářských prostorách v Česku stále roste, přesto se v letošním roce dokončí neobvykle nízký počet kanceláří, a to jen cca 32 tisíc metrů čtverečních. To odpovídá jedné větší kancelářské budově, a je to nejméně metrů čtverečních od roku 1992. V dalších letech se nepochybně situace změní. S rostoucím přesunem národních ekonomik k práci s vyšší přidanou hodnotou bude zázemí pro kancelářské profese žádanější, shodují se odborníci z trhu.

Zájem o kancelářské prostory neklesá ani přes rostoucí možnost využívání práce z domova, tedy home office. V praxi to znamená, že téměř každý pracovník, který možnost home office využívá, má nadále i svůj pracovní prostor v kanceláři. Na kancelářském prostoru tedy většina zaměstnavatelů zatím neušetří nic.

„Podle několika průzkumů provedených v roce 2016 téměř třetina oslovených firem nabízí nějakou formu home office. Ve skutečnosti ji ale využívá jen zhruba desetina zaměstnanců. Valná většina českých firem není zatím na home office organizačně připravena a zaměstnanci si navíc uvědomují, že práce z domova přináší i určitá rizika – nutnost větší sebekázně nebo větší zodpovědnost za organizaci času,” vysvětluje Jitka Tejnorová, partnerka poradenské společnosti DMC management consulting.

Jazýček na vahách

Stále důležitější roli hraje při nedostatku nových kancelářských ploch jejich umístění. „V době, kdy je velký převis poptávky po kvalifikovaných zaměstnancích téměř ve všech oborech, může být ‚dobrá‘ lokalita pověstným jazýčkem na vahách při rozhodování, zda v práci zůstat, nebo odejít jinam,” říká Tejnorová.

V Praze zažívá boom především lokalita Karlína až zhruba k Palmovce, kde je ve výstavbě několik kancelářských center, a také již tradičně Pankrác. Obecně lze očekávat trend výstavby nových kancelářských center či obnovu starších budov v blízkosti stávajících a nově vzniklých stanic metra na trase A.

Specifická je situace na Smíchově. „Téměř tu došly volné stavební parcely, proto si i stávající starší kancelářské objekty drží velmi dobrou úroveň obsazenosti a pronajímatelé investují do obnovy budov,“ komentuje aktuální vývoj na trhu s kancelářskými prostorami Jan Mottl z investiční společnosti Cimex Invest, která v Praze vlastní a provozuje několik kancelářských budov.

Pražské periferie čekají

Okrajové oblasti Prahy nejsou prozatím cílem investorů a ani poptávající po nich příliš netouží. A to především z důvodu horší dopravní dostupnosti či nepoměru ceny a reálného výkonu. „Dokud bude dostatek kancelářských prostor postavených v docházkové vzdálenosti metra, budou určitě nájemci zůstávat v těchto lokalitách. Zavedené starší budovy na dobrých místech jsou z našeho pohledu, tedy pohledu pronajímatele, vnímány jako aktivum se zajímavým výnosem a zhodnocením vyváženým větší pracností v oblasti správy a pronájmů,” dodává Mottl.

