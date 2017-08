Stavebnictví se odrazilo ode dna. Pomohl růst pozemního stavitelství

Český statistický úřad uvedl, že produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 13,7 procenta, naopak produkce v inženýrském stavitelství se snížila o 2,2 procenta. Meziměsíčně celková stavební výroba reálně stoupla o 0,2 procenta.

Stavební úřady vydaly v letos v červnu 7226 stavebních povolení, meziročně o 0,1 procenta méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 28,4 miliardy korun a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se zvýšila o 21,4 procenta, uvedl ČSÚ.

V květnu se začalo stavět 2617 bytů, což je o 26,2 procenta více než ve stejném období loni. Počet dokončených bytů pak meziročně vzrostl o 28,5 procenta na 2498 bytů.

Pracovníků ve stavebních firmách s 50 a více zaměstnanci ubylo v červnu meziročně o 2,1 procenta. Jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla o šest procent na 34 352 korun.

Analytici: Stavební výroba se odrazila ode dna

Hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda uvedl, že stavebnictví v Česku se vyvíjí nejslibněji za poslední takřka dva roky. „V červnu rostla stavební produkce meziročně nejrychleji od předloňského července. Tehdy ale vrcholila stavební činnost v oblasti inženýrského stavitelství daná překotným dočerpáváním prostředků z evropských fondů. Nyní má vzestup stabilnější základy, jelikož se opírá o růst produkce v oblasti stavitelství pozemního a obecnou ekonomickou prosperitu,“ řekl.

Také podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška se tuzemskému stavebnictví „blýská na lepší časy“, o plně rozvinutém boomu ale podle něj zatím nemůže být řeč. „Celý rozmach odvětví stojí jen na jedné noze - pozemním stavebnictví, zatímco inženýrské stavby pokračují v propadu,“ upozornil.

Podle Sobíška se však může do budoucna změnit i tento negativní trend. „K obratu v nepříznivém trendu inženýrských staveb může dojít už v letních měsících, jak vyplývá z vývoje zakázek veřejného sektoru. Solidní výkony v odvětví stavebnictví očekáváme po celý zbytek letošního roku a jeho celoroční přírůstek se přiblíží pěti procentům,“ dodal.

„Stavebnictví konečně nabralo dech a pokračuje v silném růstu. Je pravděpodobné, že se jeho dynamika udrží velmi vysoko i ve druhé polovině roku, a bude tak konečně moci podpořit i ekonomický růst Česka,“ sdělil analytik ČSOB Petr Dufek.

Optimismus mírní generální ředitel developerské společnosti Ekospol Evžen Korec. Uvedl, že hnacím motorem růstu stavební výroby jsou hlavně blížící se parlamentní volby, před kterými se chtějí politici pochlubit dokončenými stavbami.

„Nejviditelnější je to snad na všech silničních a dálničních tazích v Česku, na kterých dopravu letos komplikuje rekordní počet uzavírek a dopravních omezení. Stejně tak v krajích i městech nyní finišují dlouho odkládané stavby tak, aby byly nejpozději do voleb dokončeny. To je samozřejmě živou vodou pro stavební firmy, které se stále otřepávají z mnohaletého propadu,“ dodal.

