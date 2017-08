Spor výrobců nápojů. KMV se budou bránit odkupu akcií Kofoly

Odkup pěti procent akcí Kofoly navrhla její slovinská dceřiná společnost Radenska. Má jít o více než 1,1 milionu akcií za cenu 440 korun. KMV je minoritním akcionářem společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. a návrh na předběžné opatření podala podle svého vyjádření v zájmu ochrany práv svých i ostatních akcionářů, kterým před dvěma lety Kofola nabídla akcie k získání.

„Dosavadní proces odkupu má řadu právních vad. Jednak byl nepochopitelně nastaven tak, že vlastní akcie společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. vykupuje její dceřiná společnost ze Slovinska, což u odkupu vlastních akcií není standardní. A především, pro realizaci odkupu akcií je nutný souhlas valné hromady společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., která by musela schválit parametry neodvolatelné veřejné nabídky. Žádná valná hromada neproběhla, přesto byla učiněna veřejná nabídka. Dodatečné svolání valné hromady na 25. srpna 2017 ke zpětnému schválení předmětné transakce nelze akceptovat,“ uvedl Hanzl.

Dlouhodobé neshody mezi akcionáři

Podle vyjádření firmy Radenska byl návrh na předběžné opatření účelový. “… KMV, jakožto jeden z minoritních akcionářů a zároveň jeden z hlavních konkurentů Kofoly v oblasti výroby a prodeje nealkoholických nápojů ve střední Evropě, hodlá zahájit další soudní spor, jak již KMV v minulosti činila. V tomto případě nicméně KMV vtahuje do těchto dlouhodobých neshod i další minoritní akcionáře společnosti, kteří v dobré víře akceptovali nabídku,“ uvádí se ve vyjádření.

Nabídka na odkup akcií ale kvůli možným právním rizikům byla změněna. Termín pro přijetí nabídky se prodloužil z 31. července do 18. srpna s tím, že souhlas valné hromady má být udělen do 28. srpna. Nabídka také nově obsahuje dodatek, který v případě soudního rozhodnutí nebo rozhodnutí jiného orgánu umožní transakci nerealizovat.

Podle KMV nastavený proces negativně ovlivňuje práva minoritních akcionářů, snižuje hodnotu jejich akcií a jejich možnou likviditu v budoucnu.

