Soud snížil tresty za daňové úniky v kauze Central Group

Bývalému výkonnému řediteli Central Group Aleši Novotnému vrchní soud uložil sedm let vězení, jednateli společností H.Q. Print a Duosprint Luďku Jůzovi o rok méně. Důchodce Jaroslav Kukla půjde do vězení na pět let a podnikatel Antonín Beránek na čtyři roky. Všem mužům dnes soud tresty snížil, pražský městský soud jim původně uložil o rok a půl více.

Muži podle obžaloby mezi roky 2004 až 2010 úmyslně vkládali do účetnictví Central Group stovky falešných faktur, které obstarával Novotný. Ostatní obvinění prý daňové doklady vystavovali nebo jejich vystavení zprostředkovávali. Faktury byly vystaveny za propagační nebo marketingové služby, které však firmy nikdy nevykonaly. Muži tak podle spisu krátili daň z přidané hodnoty a snižovali daňový základ pro výpočet daně z příjmu.

Vrchní soud v Praze dnes zrušil část rozsudku, která se týkala faktur za říjen 2010. Původně je pražský městský soud posoudil jako pokus o další zkrácení daně ve výši 20 milionů korun, podle soudu tomu ale tak nebylo. Odvolací senát také při ukládání nižšího trestu zohlednil délku trestního řízení, na nařízení odvolacího jednání čekali obžalovaní tři roky.

Pražský městský soud vynesl nepravomocný rozsudek už v červenci 2013, rok a půl ale trvalo vyhotovení a sepsání rozsudku, který má přes 600 stran. Nařízení jednání trvalo dlouho mimo jiné proto, že spis kauzy čítá přes 18.000 stran.

Všichni obžalovaní kromě Jůzy vinu odmítají. Jůza se k trestné činnosti přiznal a pomohl jejímu odhalení. Podle Novotného advokáta Libora Kapalína nejde o trestní případ, ale o obchodní spor dvou společností - Central Group se skupinou Natland. Natland nařčení odmítla, za pravdu dal dnes skupině i soud. „Vrchní soud odmítá úvahu o tom, že bylo celé trestní stíhání vyvoláno skupinou Natland,“ zdůraznil předseda senátu.

Obžaloba z krácení daně původně vinila ještě manažera společnosti MPI - Marketing & Consulting Andrie Gindriuka, pražský městský soud ho ale před třemi lety pravomocně viny zprostil.

