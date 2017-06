Soud potvrdil tresty v kauze lihové mafie. Spolupracujícímu Březinovi jej zvýšil

Čtyřletý trest od krajského soudu považoval odvolací soud za nepřiměřeně mírný. Zohlednil přitom i výjimečnost kauzy, délku páchání trestného činu i rekordní škodu na spotřební dani, kterou soud vyčíslil na 5,651 miliardy korun.



Podle soudu stál Tomáš Březina hned na druhé příčce pod svým bratrem Radkem Březinou, který celou skupinu řídil. „Pokud dostal organizátor 13 let, pak by měl Tomáš Březina a další na jeho úrovni postavení dostat trest 11 let. Po zhodnocení všech kritérií je trest ukládaný soudem nepřiměřeně mírný a to i za spolupráce obviněného. Trest jsme mu tedy uložili na šest let. Snížení trestu zhruba na polovinu toho, co by mu hrozilo, je oceněním jeho role spolupracujícího,“ uvedl soudce Petr Andrés.