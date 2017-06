Sony cenzuruje vlastní filmy. Chce přilákat širší publikum

Sony reaguje na vývoj posledních let, při kterém rapidně ubývá počet prodaných filmů ve fyzické podobě, tedy na DVD a Blu-ray. Vytlačují je služby na bázi předplatného, jako jsou Netflix nebo Hulu.

Filmy z produkce Sony, které jsou nabízené v digitální podobě, se teď dočkaly úprav. Byly z nich vymazány scény s nahotou, násilím či vulgární mluvou. U některých se tím snížila věková hranice přístupnosti. S trochou nadsázky by se dalo říct, že Sony chce veškeré snímky zahrnout do žánru rodinného filmu.

Speciálních úprav se zatím dočkalo 24 snímků, mezi nimi například původní Krotitelé duchů z roku 1984 či série se Spider-Manem. První film se známým superhrdinou z roku 2002 byl v USA původně nepřístupný mládeži do třinácti let, protože obsahoval „stylizované násilí“.

V Číně chtějí stagnaci filmových tržeb řešit hlídáním recenzí. Čtěte více

Sony se v oblasti filmového průmyslu poslední dobou nedaří. Právě výrazný propad v prodeji DVD a Blu-ray byl hlavním důvodem, proč společnost nechala letos v lednu v rámci svého filmového byznysu odepsat 977 milionů dolarů. Divizi Sony Pictures Entertainment pak po třinácti letech opustil výkonný ředitel Michael Lynton.

Proti záměru Sony vystoupil už například známý herec a producent Seth Rogen. Na twitteru společnost poprosil, aby nic takového nedělala s jeho filmy. U některých z nich by to ale z důvodu užívání vulgarit prakticky ani nebylo možné, aniž by se jejich stopáž nezkrátila k pěti až deseti minutám.

Holy shit please don't do this to our movies. Thanks. https://t.co/0lpoESaIQd — Seth Rogen (@Sethrogen) 6. června 2017

Ve Spojených státech je „čištění“ filmů tématem už několik let. Vzniklo dokonce už několik společností, například ClearPlay či VidAngel, které bez předchozí autorizace pracovaly na editování snímků, ze kterých mazaly obsah, jenž některé diváky urážel či pobuřoval. Využívaly k tomu technologii, která závadný obsah dokázala rozpoznat. Velká filmová studia se například právě se společností VidAngel dosud soudí.

Dále čtěte: