Servery místo topení. Drážďanský startup chce vytápět i mrakodrapy

Běžná serverová skříň v datovém centru je zasklená a uvnitř blikají zelené a červené kontrolky. Může ale ohřát vodu až na 60 stupňů Celsia a vytápět celou budovu. Takový server stojí v dílně startupové firmy Cloud&Heat nedaleko českých hranic v Drážďanech. Zakladatel firmy Nicolas Röhrs se chlubí, že už mají významné klienty. Zaujalo je řešení, jak z nevýhody (chlazení serverů) udělat výhodu.

Datové centrum budoucnosti:

Green IT - Das synergetische Rechenzentrum der Zukunft from CLOUD & HEAT Technologies GmbH on Vimeo.

Servery se musí nákladně ochlazovat a s tím je spojena další energetická náročnost na jejich provoz. Teplý vzduch je pak odváděn pryč z místnosti jako odpadní produkt. Drážďanská firma toto teplo využívá v tepelném výměníku, který ohřívá vodu. Jedno zařízení dokáže vytápět a dodávat teplou vodu pro tři nízkoenergetické rodinné domy, tvrdí Röhrs.

Voda proudí v kanálcích, které vedou okolo procesorů. Voda je ochlazuje a tím se ohřívá. Pak se může využít pro vytápění budovy i ohřev další vody. Firma zákazníkům slibuje značné snížení provozních nákladů.

Tato technologie je vhodná pro všechny zákazníky, kteří potřebují datové centrum, například pro chod vlastního cloudového úložiště, vysvětlil Röhrs pro agenturu DPA.

Může jít o středně velké firmy i mezinárodní koncerny. Jako příklad zmínil energetickou firmu Innogy, jež si koupila tři takové skříně, aby mohla „jednoduše a účinně“ vytápět své budovy.

Rozhovor časopisu Euro se šéfem Innogy ČR Martinem Herrmannem:

Podobný způsob vytápění zvolila i budova Eurotheum, bývalá centrála Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem. Mrakodrap nyní souží jako hotel a pronajímá kancelářské prostory. Od září by měla být sto deset metrů vysoká budova vytápěna rovněž pomocí produktu drážďanské firmy.

Další expanzi má přinést skandinávský trh. První dodávky míří do Norska pro místního dodavatele „zelených“ datových center.

Jedna skříň s vodou, jež chladí procesory, stojí mezi 25 tisíci a 250 tisíci eur (650 tisíc až 6,5 milionu korun). Záleží na její výbavě, doplnil Röhrs. Zařízení je dražší než běžné chlazení vzduchem, ale vyšší pořizovací náklady se mají v několika měsících provozu vrátit, zdůraznil šéf Cloud&Heat. Toto řešení má ušetřit polovinu nákladů ve srovnání s klasickým chlazením vzduchem.

Jak se energie využije, je na zákaznících. Buď ji upotřebí přímo pro sebe, nebo ji dále distribuují, což chce dělat Innogy. Má takové využití v budoucnosti šanci na rozšíření?

Uwe Klage ze saské energetické agentury SAENA míní, že poptávka po datových centrech bude stoupat a dá se předpokládat, že centra budou stále větší. S tím se může rozšiřovat i nová technologie. „Dává to větší smysl, než tato obrovská množství tepla vypouštět do okolní atmosféry,“ řekl Klage.

České firmy mají zájem o zelenou energii. Čtěte více:

V Německu asi 30 procent provozovatelů datových center řeší, jak teplo dále recyklovat, aby snížili náklady na provoz, uvedl berlínský Borderstep Institut pro inovace. V největší evropské ekonomice je podle odhadů na 50 tisíc datových center, jejich plocha mezi lety 2011 a 2016 stoupla o 15 procent.

Stále větší využití ukládání dat do cloudů, poptávka po analýze velkých dat (Big Data) a rozvoj umělé inteligence podle Christiana Herzoga ze sdružení Bitcom povede k další výstavbě výkonných datových center. Provozní náklady budou pro jejich provozovatele stále důležitější.

Pro firmu Cloud&Heat je nárůst poptávky po zelené technologii klíčový, stále totiž není v černých číslech. To by mělo nastat až okolo roku 2020. V tomto roce firma počítá s obratem tří milionů eur (78 milionů korun), další rok by to mělo být až dvojnásobek.

Dále čtěte: