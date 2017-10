Šéf Lukoilu počítá s tím, že protiruské sankce potrvají 10 let

Generální ředitel firmy Lukoil Vagit Alekperov, která je v Rusku druhou největší ropnou společností po Rosněfťi, počítá s tím, že protiruské sankce za anexi Krymu mohou trvat také deset let. Mohou za to vyhrocené vztahy mezi Západem a Ruskem.

„Náš strategický plán na dalších deset let počítá s tím, že sankce zůstanou v platnosti,“ řekl Alekperov britským Financial Times. „Nemyslím si, že se sankce v nadcházejících letech odstraní. I kdyby k tomu došlo, půjde o velmi zdlouhavý a složitý proces,“ dodal.

Alekperov prohlásil, že už před třemi lety ve Washingtonu jednal o sankcích a byl přesvědčen, že jen tak neskončí. „Odpovědný úředník mi řekl, pokud Rusko udělá to a to, my uděláme toto. Já mu odpověděl, že moje země vás nikdy nenechá bez práce,“ zdůraznil.

Ani prvotní naděje Moskvy do osoby Donalda Trumpa na nevraživosti Západu k Rusku nic nezměnily, zejména po obvinění, že se Kreml snažil ovlivnit loňské prezidentské volby ve Spojených státech.

Český prezident Zeman schválil anexi Krymu. Ukrajince naštval:

Na Lukoil, který sice nevlastní ruský stát, ale má dobré vztahy s Kremlem, byly uvaleny sankce v roce 2014 po ruské anexi Krymu. Po prodloužení sankcí v srpnu firma bude pravděpodobně reagovat prodejem švýcarské divize Litasco, případně dalších zahraničních aktiv firmy.

Šéf Lukoilu se dále vyslovil pro to, aby dohoda mezi Ruskem a zeměmi OPEC na omezení produkce ropy byla prodloužena v případě, že cena spadne pod 50 dolarů za barel. Pokud bude na současné úrovni 55 dolarů za barel, další prodloužení dohody není potřeba.

Vývoj ceny ropy Brent (USD za barel):



source: tradingeconomics.com

„Nejdůležitější je nedopustit, aby ropa stála opět 100 dolarů za barel, to by byl velký problém pro průmysl. My chceme mít předvídatelnou cenu ropy mezi 55 až 60 dolary alespoň na dalších deset let. Aby byli zákazníci i producent spokojeni,“ vysvětlil strategii firmy.

Odmítl, že by byl Lukoil na prodej. Narážel tak na expanzi šéfa ruské firmy Rosněft Igora Sečina, který skupuje ruskou konkurenci. „Firma TNK byla na prodej, Bašněft byl na prodej. Lukoil na prodej není,“ zdůraznil.

Bývalý náměstek sovětského ministra pro ropu a zemní plyn je společně s managementem většinovým vlastníkem akcií Lukoilu. Alekperov vlastní asi čtvrtinu akcií. Podle časopisu Forbes je šestým nejbohatším Rusem (narodil se v Baku v dnešním Ázerbájdžánu) s majetkem ve výši 13,8 miliardy dolarů (300 miliard korun). Jen loni mu na dividendách připadlo 600 tisíc dolarů.

Dále čtěte: