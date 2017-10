Šéf Kongresového centra Praha R.R. Straub: Tuhle práci okolo konferencí mám rád

Dostavba Kongresového centra Praha už má svého vítěze: španělskou kancelář OCA. Do mezinárodní soutěže se ale přihlásilo 76 návrhů, měl jste mezi nimi tajného favorita?

Byli jsme od začátku soutěže překvapeni obrovským zájmem a počtem došlých návrhů. Posuzovala je mezinárodní komise s účastí nejlepších českých, řeckých či švýcarských architektů a zástupců Kongresového centra Praha. Museli jsme kombinovat praktické řešení se špetkou něčeho nového. Měl jsem tři nebo čtyři favority, ale jsem velmi šťastný za tento výsledek.

A které návrhy to byly?

To prozradit nechci, ale mohu říci, že jsem se soustředil na to, aby přístavba stála velmi blízko kongresového centra, a myslím, že vítězné řešení stavby je velmi dobré.

Podívejte se na vizualizace nové přístavby kongresového centra:

Čím vás oslovil vítězný návrh?

Vítězný návrh přidá ke kongresovému centru novou dominantu. V Praze jde o urbanisticky prázdné místo. Přes den se tam sice něco děje, ale v noci se tam bohužel nekoná vůbec nic. Přístavba tak bude výrazným orientačním bodem při příjezdu směrem do centra města. Znamená pro nás také novou image. Musím říci, že tento rok je pro centrum velmi významný: zaprvé rekonstruujeme, v listopadu pořádáme kongres Mezinárodní kongresové asociace (ICCA), o který se Praha úspěšně ucházela díky Prague Convention Bureau, a za dva měsíce chystáme také rebranding a nové logo.

O jaké akce díky přístavbě se rozšíří nabídka Kongresového centra Praha?

Kongresové centrum nový prostor potřebuje, lidé chtějí místo, kde by souběžně s kongresy mohli vystavovat své zboží, popřípadě se měli kde najíst a napít. Prostě místo setkávání. Kongresové centrum bylo stavěné promyšleně, mohou se v něm konat souběžně tři kongresy, ale přece jen jde o poměrně starou budovu, která byla otevřená v roce 1981. O pořádání akcí soutěžíme například s O2 arenou nebo Výstavištěm, musíme proto myslet do budoucna a přemýšlet, jak ekonomicky využijeme i další prostory.

Jak to v současnosti vypadá s celkovou rekonstrukcí KCP?

Právě jsme začali, jsme v první fázi. Kongresové centrum se v podstatě nerenovovalo od doby, kdy se tady konal Mezinárodní měnový fond a zasedání NATO. V létě jsme kvůli rekonstrukci na měsíc zavřeli.

A co konkrétně teď měníte?

Právě jsme dokončili největší sál. Měnili jsme koberce, sedačky, rekonstruovali jsme další jednotlivé místnosti, tapety a modernizovali technologie. Největší změnou, které si lidé asi všimnou, bude nový navigační systém. Náš původní systém vznikl s dostavbou stanice metra Vyšehrad, tehdy Gottwaldova v sedmdesátých letech, teď bude plně elektronický. Renovujeme také šatny a měníme to, co je pro návštěvníky centra matoucí, jako je například hlavní vstup. Přesuneme ho směrem k metru. V současnosti máme 11 vchodů a východů, nově by měl jejich systém získat větší logiku a směřovat k metru a hotelu Corinthia Tower, který kromě našeho hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre využívají naši klienti k ubytování nejčastěji.

Který zásadní kongres se uskuteční v příštím roce?

Příští rok nebude jeden z těch nejúspěšnějších, mnohem lepší budou roky 2019 a 2020, kdy se bude konat řada významných kongresů a konferencí. Kongresy se připravují dlouhodobě dopředu, někdy pět až sedm let.

Prý se tu bude konat kongres spánku. Půjdete se podívat?

Ano, od 2. do 11. října u nás máme kongres Světové asociace spánkové medicíny. WASM. Osobně spím pět až šest hodin denně, ne protože jsem Němec, ale protože mám takový temperament. Přesto myslím, že spánek je důležitý a je to neoddělitelná součást dne. Navíc se předtím nikdy moc neřešil. Podívejte, tuhle práci okolo konferencí mám rád, první akce, kterou jsem dělal, se týkala telekomunikací, mohl jsem tam přijít a poslouchat, další akce byly politické debaty, pak následoval muzikál Mamma Mia, který skončil koncem roku, a teď máme Rockyho. Je to mix akcí, kterých se rád účastním.

