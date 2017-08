Schváleno, vojáci objednají české vesty. Prošly zkouškami

„Výrobek ve vojskových zkouškách vyhověl,“ potvrzuje Jan Šulc, mluvčí generálního štábu. „Komise doporučila provést pouze doplnění dokumentace - uživatelské příručky s návodem pro údržbu - a uplatnila některé požadavky na úpravu materiálu,“ pokračuje Šulc.

Euro oslovilo i výrobní společnost Argun, ta se ovšem k zakázce nechce vyjadřovat. Minimálně do doby, než zahájí dodávky vest. Nicméně podle Jana Šulce Argun se všemi požadovanými úpravami souhlasil. Novou českou neprůstřelnou vestu testovali v červnu a červenci příslušníci několika jednotek včetně 601. skupiny speciálních sil, 4. brigády rychlého nasazení či vojenské policie.

Královéhradecký Argun dodá celkem 5500 vest nazvaných VOBU do armádních skladů ve čtyřech etapách. Balíky s prvními 1300 kusy mají dorazit do letošního 30. listopadu, poslední pak do 20. září 2020.

Ministerstvo obrany očekává, že kontrakt dopadne lépe než podobná zakázka s Českou zbrojovkou. Na začátku roku 2015 vyhrála 68milionový kontrakt na dodávky 2291 neprůstřelných vest. Obchod ale kvůli sporům o způsob kontroly jakosti použitého materiálu obrana nakonec stornovala.

V mezidobí ministerstvo objednalo americké nosiče balistických plátů SPCS Magnum. Zatímco první tisícovka za 52 milionů nakoupena přes americký vládní fond FMS už dorazila, dalších 500 kusů pořízena přes alianční agenturu do afghánské mise má už několikaměsíční zpoždění.

