Schröder byl zvolen do vedení Rosněfti. Ročně si vydělá 7,7 milionu

„Je to proslulý a respektovaný evropský politik, bývalý německý kancléř, který důsledně prosazuje spolupráci Německa, Evropy a Ruska. Vstoupil do dějin jako německý vůdce nejloajálnější vůči Rusku. Díky jeho úsilí byly uzavřeny velké obchody mezi oběma zeměmi, prosazoval velké projekty,“ řekl Sečin a dodal, že éra Schröderovy vlády vedla k rozkvětu německé ekonomiky.

Západní Evropa je pro Rusko klíčový partner, upozornil Sečin s tím, že Rosněfť se stala největším dodavatelem ropy na německý trh, a to objemem 22,5 milionu tun ročně.

Sám Schröder po hlasování poděkoval za důvěru. „Je to pro mě velká čest,“ řekl s tím, že se i přes polemiky rozhodl tuto funkci přijmout, aby pomohl svými zkušenostmi v ekonomice i politice.

Schröder byl za spolupráci a vřelé vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem již odměněn, a to krátce po odchodu z vlády, kdy získal křeslo ve společnosti Nord Stream.

V současnosti je v čele dozorčí rady Rosněfti Putinův poradce Andrej Bělousov. Schröderův postup řada německých politiků kritizuje, a to včetně kancléřky Angely Merkelové. Kritikům Schröderova chystaného kroku vadí zejména to, že chce přijmout post ve firmě, která kvůli ruské okupaci Krymu čelí sankcím Evropské unie. Řadě sociálních demokratů je pak trnem v oku i to, že jejich bývalý předseda má ročně inkasovat 350 tisíc dolarů (7,7 milionu korun).

