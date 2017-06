Ruský oligarcha Fridman kupuje britskou síť zdravé výživy Holland & Barrett

Firma založená v roce 1870 má nyní po celém světě více než 4000 zaměstnanců. V Británii, několika západoevropských zemích, Číně, Indii a Spojených arabských emirátech provozuje přes 1300 prodejen. Za posledních sedm let od převzetí firmou Carlyle otevřel řetězec přes 300 obchodů.

Koupě Holland & Barret je první investicí L1 Retail. Tento fond Fridman založil teprve loni a do jeho vedení získal některé významné osobnosti maloobchodního sektoru, například bývalého šéfa německé skupiny Lidl Group Karla-Heinze Hollanda. Fond uvedl, že chce investovat tři miliardy liber do malého počtu maloobchodních společností, které by měly být lídry trhu a „určovat dlouhodobé trendy“. L1 má rovněž fondy zacílené na energetiku, technologie a zdravotnictví.

Přečtěte si článek Daniela Deyla:

Fridman je zakladatelem největší ruské investiční skupiny Alfa Group a letos je podle časopisu Forbes druhým nejbohatším Rusem. V letech 2003 až 2012 řídil ropnou společnost TNK, která byla společným podnikem mezi britskou BP a ruskými investory a nakonec ji koupil ruský státní podnik Rosněfť.

Přečtěte si také: